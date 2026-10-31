TPBank: 9 tháng lãi gần 7.500 tỷ đồng, dư nợ xấu tăng 78%

Lợi nhuận quý III tăng 57%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.981 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng khi thu nhập lãi thuần đạt 4.424 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Theo giải trình của TPBank, kết quả này đến từ việc mở rộng quy mô tài sản sinh lời, tối ưu chi phí vốn và cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Ở mảng kinh doanh ngoài lãi, hoạt động dịch vụ tiếp tục đóng góp đáng kể với khoản lãi thuần 1.175 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bù đắp mức giảm hoặc lỗ từ hoạt động khác (-27%, đạt 167 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh ngoại hối (lỗ 7 tỷ đồng), mua bán chứng khoán kinh doanh (lỗ 17 tỷ đồng) và chứng khoán đầu tư (lỗ 38 tỷ đồng).

Ngân hàng cũng nỗ lực kiểm soát chi phí hoạt động; nhờ đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt 3.887 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý ở mức 906 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Như vậy, mức lợi nhuận 2.981 tỷ đồng của quý III chủ yếu đến từ sự cải thiện của hoạt động kinh doanh trước dự phòng, thay vì việc cắt giảm chi phí trích lập.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 11.518 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thu nhập lãi tăng 45% trong khi chi phí lãi tăng 66%, cho thấy áp lực chi phí vốn gia tăng trong kỳ.

Ở nguồn thu ngoài lãi, nhiều mảng khởi sắc tích cực như hoạt động dịch vụ mang về 3.559 tỷ đồng lãi thuần, tăng 21%. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 41%, đạt 621 tỷ đồng, trong đó thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đóng góp 598 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi thuần 213 tỷ đồng, giảm 30%, trong khi mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 226 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt gần 15.799 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 14%, lên 6.108 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần trước dự phòng tăng 17%, đạt 9.691 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng gần như đi ngang cùng kỳ, ở mức 2.227 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của TPBank đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tiến sát 600.000 tỷ đồng, các khoản phải thu tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của TPBank đạt 596.512 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 334.160 tỷ đồng, tăng 9%. Đáng chú ý, dư nợ hoạt động mua nợ tăng hơn 5 lần, lên 5.763 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, toàn bộ các khoản nợ mua được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

Một khoản mục khác ghi nhận biến động lớn là tài sản Có khác, tăng 88% so với đầu năm, lên 41.413 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu khác tăng 138%, tương đương khoảng 67% tổng tài sản Có khác và 4,6% tổng tài sản ngân hàng.

Bên cạnh đó, chứng khoán kinh doanh tăng 48%, lên 2.212 tỷ đồng. Theo thuyết minh, trong 9 tháng đầu năm, TPBank đã trích lập thêm gần 189 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh theo đó ghi nhận khoản lỗ thuần 226 tỷ đồng, so với mức lỗ không đáng kể cùng kỳ năm trước.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 301.634 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 52%, lên 170.611 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức tín dụng khác tại TPBank tăng 88%, đạt 110.105 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9 đạt 52.133 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối ghi nhận 14.093 tỷ đồng, tăng 46%.

Nợ xấu tăng 78%, tỷ lệ bao phủ giảm còn 57%

Về chất lượng tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu nội bảng của TPBank ghi nhận 7.029 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng theo đó tăng từ 1,29% cuối năm ngoái lên 2,1% tại cuối quý III.

Dư nợ xấu tăng ở cả 3 nhóm nợ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 125%, lên 2.609 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 38%, đạt 1.936 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 81%, lên 2.484 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ cần chú ý (nhóm 2) cũng tăng 74% so với đầu năm, lên 8.760 tỷ đồng. Tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo đó đạt gần 15.789 tỷ đồng, tăng khoảng 76% so với thời điểm cuối năm 2025.

Trong khi nợ xấu tăng mạnh, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của TPBank chỉ tăng 10%, lên 4.008 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ khoảng 92% hồi đầu năm xuống còn 57% tại cuối quý III, tương đương giảm 35 điểm phần trăm sau 9 tháng.