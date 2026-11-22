Nếu khoang hàng quyết định khả năng chuyên chở thì hệ thống động lực là yếu tố tạo nên sức mạnh vận hành của A400M.

Được thiết kế cho một máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 141 tấn, động cơ TP400-D6 phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về công suất, độ tin cậy và hiệu quả nhiên liệu.

TP400-D6 do Europrop International phát triển. Đây là liên doanh quy tụ các doanh nghiệp động cơ hàng không của Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Việc hợp tác cho phép các quốc gia tham gia chương trình chia sẻ năng lực công nghệ, nhưng cũng khiến quá trình tích hợp và thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật trở nên phức tạp.

Mỗi động cơ TP400-D6 có công suất khoảng 11.000 mã lực, tương đương hơn 8.200 kW. Với bốn động cơ, A400M sở hữu tổng công suất xấp xỉ 44.000 mã lực.

Đây là một trong những hệ thống động lực tuốc bin cánh quạt mạnh nhất từng được phát triển tại phương Tây.

Động cơ sử dụng nhiều tầng máy nén và turbine để tạo năng lượng cho hệ thống cánh quạt. Công suất được truyền qua hộp số giảm tốc, đưa tốc độ quay của turbine về mức phù hợp với cánh quạt có đường kính lớn.

Đây là bộ phận chịu tải cơ học đáng kể, đòi hỏi độ chính xác cao trong chế tạo và vận hành.

Việc lựa chọn động cơ tuốc bin cánh quạt không phải ngẫu nhiên. So với động cơ phản lực, cấu hình này có hiệu quả nhiên liệu tốt trong dải tốc độ thấp và trung bình.

Nó cũng giúp A400M duy trì khả năng vận hành phù hợp với nhiệm vụ thả hàng, đổ bộ đường không và tiếp cận đường băng ngắn.

Tuy nhiên, TP400-D6 từng trở thành một trong những nút thắt lớn nhất của chương trình. Những vấn đề liên quan đến hộp số, độ tin cậy và quá trình chứng nhận động cơ đã góp phần khiến A400M chậm tiến độ.

Các nhà sản xuất phải tiến hành điều chỉnh thiết kế và thử nghiệm kéo dài trước khi động cơ đạt yêu cầu khai thác.

Sau khi được hoàn thiện, TP400-D6 trở thành nền tảng động lực của toàn bộ đội bay A400M.

Thành công của hệ thống này không chỉ quyết định hiệu suất máy bay mà còn thể hiện năng lực phát triển động cơ hàng không quân sự của châu Âu.