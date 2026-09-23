TP Huế xây dựng Đề án phát triển du lịch y tế, hướng tới 800.000 lượt khách/năm

TP Huế tổ chức cuộc họp về Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn TP Huế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Cuộc họp do ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế chủ trì.

Đề án hướng tới mục tiêu phát huy các thế mạnh y tế chuyên sâu, y học cổ truyền kết hợp với di sản văn hóa nhằm đưa Huế trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam.

Dư địa phát triển lớn từ hạ tầng y tế chuyên sâu

Huế sở hữu nhiều lợi thế quan trọng để phát triển du lịch y tế nhờ hệ thống y tế chuyên sâu, nhân lực chất lượng cao, năng lực nghiên cứu y khoa cùng hệ thống dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng và các giá trị văn hóa đặc sắc.

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế giữ vai trò nòng cốt với các kỹ thuật chuyên sâu về ghép tạng, tim mạch, ung bướu và hồi sức cấp cứu.

Toàn cảnh Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế nằm cạnh trục dòng sông Hương di sản tại TP Huế.

Đáng chú ý, hệ thống y học cổ truyền, định hướng phát triển Thái Y viện cùng sự tham gia tích cực của các cơ sở y tế tư nhân đang tạo thêm nền tảng hình thành các sản phẩm du lịch y tế đặc trưng.

Thống kê giai đoạn 2021-2025 cho thấy, lượng khách ngoại tỉnh đến Huế khám, chữa bệnh tăng từ hơn 214.000 lượt lên hơn 503.000 lượt.

Số lượng người nước ngoài đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Đây là nhóm đối tượng có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và ít chịu ảnh hưởng bởi tính mùa vụ, mở ra dư địa lớn cho việc kết nối dịch vụ y tế với các hoạt động lưu trú, tham quan và nghỉ dưỡng.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế vừa đi vào hoạt động tại Huế.

Mục tiêu thu hút 800.000 lượt khách và xây dựng các gói dịch vụ đồng bộ

Dù có nhiều tiềm năng, hoạt động du lịch y tế tại Huế hiện vẫn ở giai đoạn đầu, các sản phẩm còn phân tán và chưa hình thành được chuỗi kết nối đồng bộ giữa khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, lưu trú, vận chuyển và tham quan.

Để khắc phục hạn chế này, Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ sinh thái du lịch y tế với tối thiểu 7-10 gói dịch vụ chuyên biệt.

Thành phố phấn đấu thu hút khoảng 800.000 lượt khách du lịch y tế nội địa và từ 8.000 đến 10.000 lượt khách quốc tế mỗi năm.

Thương hiệu chung được xây dựng là “Huế - Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam”.

Đại diện Sở VHTT&DL TP Huế báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh du lịch y tế cần được nhìn nhận là ngành dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị nghiên cứu bổ sung liên kết với các sản phẩm tàu du lịch di sản để mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho bệnh nhân và người nhà trong thời gian lưu trú.

Sở VHTT&DL TP Huế được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp hoàn thiện Đề án ngay trong tháng 9/2026.

Bên cạnh đó, TP Huế sẽ xây dựng hệ thống thông tin số tích hợp mã QR tập hợp chi tiết về cơ sở y tế, sản phẩm và đơn giá dịch vụ để thuận tiện cho việc tra cứu.

Hiệp hội Du lịch TP Huế phối hợp nghiên cứu xây dựng chiến dịch marketing du lịch y tế trong năm 2027.

Các cơ sở y tế và doanh nghiệp du lịch cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp khép kín chuỗi dịch vụ từ tư vấn, đặt lịch, điều trị, phục hồi cho đến lưu trú và trải nghiệm văn hóa.