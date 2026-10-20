Tp. Huế: Xã Hưng Lộc giải cứu hàng chục cá thể Cò, bảo vệ môi trường sinh thái

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tháo gỡ bẫy, thả cò về tự nhiên, chung tay bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Những chiếc bẫy được tháo gỡ, những cá thể cò được trở về với môi trường tự nhiên là kết quả thiết thực của những nỗ lực ngăn chặn săn bắt động vật hoang dã tại xã Hưng Lộc (Tp. Huế). Đằng sau hoạt động này là yêu cầu nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Sáng 20/10/2026, lực lượng chức năng xã Hưng Lộc đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam thành phố Huế và Đội Kiểm lâm cơ động - Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tiếp tục tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện và tháo gỡ các loại bẫy, lưới sử dụng trái phép để săn bắt động vật hoang dã.

Tại những khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt trái phép, lực lượng chức năng tập trung rà soát các vị trí thường bị lợi dụng để đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim trời và các loài động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tháo gỡ bẫy, thả cò về tự nhiên, chung tay bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tiêu huỷ các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trời

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo gỡ thu giữ 25 bẩy, thả về môi trường tự nhiên 35 cá thể cò, tiến hành thiêu huỷ 39 cò xốp. Trước đó, trong đợt ra quân phối hợp, lực lượng chức năng xã Hưng Lộc đã tạm giữ 01 loa, 01 bình điện, 01 bộ phát âm thanh và 25 bẫy kẹp; đồng thời thả 41 cá thể cò trắng về tự nhiên.

Những kết quả này thể hiện sự chủ động của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm trong phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại động vật hoang dã, góp phần bảo vệ môi trường sống của các loài chim và duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.

Gìn giữ đa dạng sinh học từ ý thức cộng đồng

Động vật hoang dã là một bộ phận quan trọng của hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi loài đều có vai trò nhất định trong chuỗi thức ăn, quá trình phát tán hạt giống và duy trì cân bằng sinh học. Vì vậy, hành vi săn bắt, bẫy, bắt trái phép không chỉ đe dọa sự tồn tại của các loài mà còn có thể gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nói chung.

Những cá thể cò được giải cứu và đã tái thả về môi trường tự nhiên

Để bảo vệ động vật hoang dã đạt hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Người dân cần chủ động nói không với việc đặt bẫy, giăng lưới, sử dụng thiết bị dẫn dụ chim trời trái quy định; không mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã không đúng pháp luật.

Đồng thời, mỗi người cần tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Việc không tiếp tay cho hoạt động săn bắt trái phép chính là hành động thiết thực để bảo vệ thiên nhiên ngay từ cộng đồng.

Lực lượng chức năng xã Hưng Lộc tháo gỡ bẫy, thả cò về tự nhiên, chung tay bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển bền vững

Trong thời gian tới, xã Hưng Lộc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi săn bắt, bẫy, bắt động vật hoang dã trái phép. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Bảo vệ động vật hoang dã không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ việc tháo gỡ một chiếc bẫy đến hành động báo tin khi phát hiện vi phạm, mỗi đóng góp đều có ý nghĩa trong gìn giữ đa dạng sinh học.

Khi ý thức bảo vệ thiên nhiên trở thành nếp sống thường ngày, môi trường sinh thái được gìn giữ, các loài hoang dã có điều kiện tồn tại và phát triển. Đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng cộng đồng sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.