Tp. Huế: Xã Chân Mây - Lăng Cô ra quân xử lý bẫy cò, bảo vệ đa dạng sinh học

Lực lượng chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp xử lý dụng cụ bẫy cò trái phép, góp phần bảo vệ chim hoang dã và gìn giữ môi trường sinh thái.

Từ những đợt ra quân xử lý bẫy chim trái phép đến hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tiêu hủy cò thành phẩm, xã Chân Mây - Lăng Cô (Tp. Huế) đang từng bước nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần gìn giữ môi trường sinh thái và bảo vệ các loài chim hoang dã.

Quyết liệt xử lý các điểm bẫy cò trái phép

Chiều 7/10/2026, qua theo dõi địa bàn, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam thành phố, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Ban Quản lý khu cảnh quan Bắc Hải Vân tổ chức ra quân xử lý 4 điểm bẫy trái phép tại các thôn Bình An, Phú Hải và An Cư Tây.

Xử lý tiêu hủy các phương tiện, dụng cụ dùng để bẫy bắt chim trời

Lực lượng chức năng đã thu giữ và xử lý tiêu hủy 950 cục xốp giả cò, 4.500 que nhựa dùng để bẫy chim, đồng thời thả 2 cá thể cò về môi trường tự nhiên. Hoạt động thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên môn trong phát hiện, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã.

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi từ cộng đồng

Từ đầu mùa đến nay, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức năm đợt ra quân, tiêu hủy khoảng 3.000 dụng cụ phao xốp giả cò và khoảng 12.000 que dính nhựa; đồng thời thả 5 cá thể cò trở lại môi trường tự nhiên.

Tiêu huỷ 22 con cò thành phẩm do người dân tự nguyện giao nộp

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, vận động đã ghi nhận chuyển biến tích cực. Qua giải thích, vận động của cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Hiền đã nhận thức được vấn đề và tự nguyện tiêu hủy 22 con cò thành phẩm.

Kết quả này cho thấy bên cạnh biện pháp kiểm tra, xử lý, việc kiên trì tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tự giác chấp hành có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn hành vi săn bắt, bẫy chim trái phép.

Gìn giữ hệ sinh thái, hướng tới phát triển bền vững

Chim hoang dã là một bộ phận của hệ sinh thái tự nhiên, góp phần duy trì cân bằng sinh học. Những hoạt động bẫy bắt trái phép không chỉ đe dọa sự tồn tại của các loài chim mà còn có nguy cơ làm suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống.

Chim hoang dã là một bộ phận của hệ sinh thái tự nhiên, góp phần duy trì cân bằng sinh học. Ảnh: Internet

Thời gian tới, việc duy trì phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư cần tiếp tục được chú trọng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm bẫy trái phép. Mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, không tham gia, tiếp tay cho việc bẫy bắt chim hoang dã.

Bảo vệ thiên nhiên phải bắt đầu từ những hành động cụ thể tại địa phương. Khi thực thi pháp luật đi đôi với thay đổi nhận thức cộng đồng, những nỗ lực gìn giữ chim hoang dã sẽ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, duy trì đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho phát triển bền vững tại Chân Mây – Lăng Cô./.