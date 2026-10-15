Tp. Huế: Xã A Lưới 1 lan tỏa hương vị núi rừng qua hội thi ẩm thực

Hội thi Ẩm thực với chủ đề “Hương vị núi rừng - Tình Nông dân & Sức trẻ A Lưới 1”

Từ những món ăn đậm đà hương vị núi rừng, Hội thi Ẩm thực tại xã A Lưới 1 (Tp. Huế) đã trở thành dịp giao lưu giữa hội viên nông dân và đoàn viên, thanh niên; đồng thời góp phần quảng bá sản vật đặc trưng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về quê hương.

Sáng 13/10/2026, Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã A Lưới 1 tổ chức Hội thi Ẩm thực với chủ đề “Hương vị núi rừng - Tình Nông dân & Sức trẻ A Lưới 1”. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Gắn kết cộng đồng qua hương vị núi rừng

Hội thi có sự tham dự của các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể. Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo địa phương đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ các đội thi tự tin thể hiện tài năng và tinh thần đoàn kết.

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo địa phương đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ các đội thi

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo địa phương đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ các đội thi

Không chỉ là sân chơi giao lưu, hội thi còn tạo cơ hội để hội viên nông dân và đoàn viên, thanh niên tăng cường kết nối, cùng phát huy sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến và trình bày món ăn. Qua đó, tinh thần gắn bó giữa các lực lượng trong cộng đồng được bồi đắp bằng những hoạt động gần gũi với đời sống địa phương.

Quảng bá sản vật, gìn giữ văn hóa ẩm thực truyền thống

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi mang đến nhiều món ăn hấp dẫn, đậm đà bản sắc núi rừng. Mỗi phần thể hiện là dịp giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương, đồng thời tôn vinh sự khéo léo, tâm huyết và khả năng sáng tạo của người tham gia.

các đội thi mang đến nhiều món ăn hấp dẫn, đậm đà bản sắc núi rừng

các đội thi mang đến nhiều món ăn hấp dẫn, đậm đà bản sắc núi rừng

các đội thi mang đến nhiều món ăn hấp dẫn, đậm đà bản sắc núi rừng

Việc giới thiệu các sản vật đặc trưng thông qua những món ăn truyền thống góp phần đưa giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là cách khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với phong tục, tập quán và những nét đẹp được gìn giữ qua đời sống thường ngày.

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội có phần thể hiện xuất sắc

Tại hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội có phần thể hiện xuất sắc, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và nét độc đáo trong từng món ăn.

Phát huy giá trị bản địa, hướng đến phát triển bền vững

Giá trị của hội thi không chỉ nằm ở những món ăn ngon hay kết quả tranh tài, mà còn ở cơ hội kết nối con người với văn hóa và sản vật quê hương. Khi được gìn giữ, giới thiệu và phát huy đúng hướng, văn hóa ẩm thực có thể trở thành nguồn lực góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở ra cơ hội gắn kết với hoạt động nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Từ hoạt động thiết thực này, A Lưới 1 có thêm điều kiện để khuyến khích nông dân, thanh niên quan tâm bảo tồn tri thức ẩm thực truyền thống, nâng cao giá trị sản vật bản địa và lan tỏa niềm tự hào quê hương. Gắn bảo tồn văn hóa với sử dụng hợp lý tài nguyên, phát huy lợi thế địa phương và tạo sinh kế phù hợp sẽ là hướng đi cần được quan tâm, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển hài hòa, bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận được