Tp. Huế tuyên dương học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế

Lãnh đạo thành phố Huế tuyên dương, khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên với thành tích Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026, khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học của học sinh.

Thành tích Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 của em Tăng Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục địa phương mà còn lan tỏa khát vọng học tập, sáng tạo và chinh phục tri thức của thế hệ trẻ.

Tuyên dương tài năng trẻ, lan tỏa niềm tự hào giáo dục Huế

Sáng 19/10, UBND thành phố Huế tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, đạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố và ngành Giáo dục và Đào tạo đã tuyên dương, trao thưởng, tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, học sinh đạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.

Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện và niềm đam mê khoa học của em; đồng thời thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi bật.

Bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm giáo dục mũi nhọn

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả bốn học sinh trong đoàn Việt Nam đều giành huy chương, gồm một Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng. Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và Uzbekistan, nước chủ nhà.

Trong thành tích chung ấy, tấm Huy chương Bạc của Tăng Hạo Nhiên góp phần khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần ham học hỏi của học sinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tăng Hạo Nhiên là một trong bốn học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi từ nhóm học sinh lớp 11 năm học 2025–2026 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ kết quả và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn.

Thành quả này là kết tinh của nỗ lực cá nhân, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc đầu tư có chiều sâu vào giáo dục mũi nhọn.

Khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học, hướng tới phát triển bền vững

Việc tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích quốc tế không chỉ dừng lại ở sự ghi nhận mà còn tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, phát huy năng lực sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.

Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở Giáo dục, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên

Đối với Huế, sự quan tâm của chính quyền thành phố cùng nhà trường và gia đình là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích tài năng, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội phát triển cho học sinh.

Trong bối cảnh tri thức và khoa học - công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Khi tài năng trẻ được phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển, những thành tích hôm nay sẽ trở thành động lực cho các thế hệ mai sau.

Từ dấu ấn của Tăng Hạo Nhiên, Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm vun đắp truyền thống hiếu học, khơi dậy khát vọng sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là hướng đi có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững./.