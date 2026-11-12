TP. Huế triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Q.Đạo

“Chiến dịch 500 ngày đêm” giai đoạn 1 đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế (Ban Chỉ đạo 515) và các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế đã tiếp nhận 74 thông tin về 978 hài cốt liệt sĩ; trong đó tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận 15 thông tin với 87 hài cốt liệt sĩ; triển khai tổ chức tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, toàn thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 42/42 nghĩa trang, tiến hành khai quật7.282/7.282 mộ (đạt 100%). Trong đó, đã lấy được 3.908 mẫu hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, nêu ra những khó khăn đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả chiến dịch trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế và xã Khe Tre tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Q.Đạo

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP. Huếghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh giai đoạn 2 của “Chiến dịch 500 ngày đêm” sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn, tiến độ thực hiện khẩn trương hơn, khối lượng công việc còn rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị các đơn vị, địa phương phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chiến dịch, nhất là trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; rà soát toàn diện nhiệm vụ, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm” theo phương châm “6 rõ”.

Đồng thời, cần gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu, kiên trì, quyết tâm, thực hiện bằng cả tâm sức và trí lực; chủ động rà soát địa bàn, khai thác mọi nguồn thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

Đặc biệt, chú trọng vận động những người phía bên kia trận chiến từng trực tiếp chôn cất hoặc chứng kiến, biết thông tin về các phần mộ để phối hợp xác minh, bổ sung căn cứ.

TP. Huế xác định tìm kiếm, quy tập trong nước là trọng tâm, tập trung vào các thông tin có độ tin cậy cao, thông tin có tọa độ cụ thể, thông tin có nhân chứng trực tiếp; thực hiện đến đâu kết luận địa bàn đến đó, với quyết tâm dù còn một nguồn tin cũng phải tìm cho bằng được để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương.