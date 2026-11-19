Nhiều chuyển biến trong phát triển dịch vụ số

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Huế vừa tổ chức phiên họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Lãnh đạo Công an TP Huế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục được các cấp, ngành tập trung thực hiện. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển các nền tảng số đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối tháng 10/2026, phần lớn các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố giao đã hoàn thành hoặc đang triển khai theo tiến độ; các nhiệm vụ thường xuyên tiếp tục được duy trì thực hiện.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thành phố đã triển khai đặt hàng 14 nhiệm vụ, tập trung vào mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, phát triển kinh tế di sản số cùng các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Tỷ lệ kết quả nghiên cứu cấp thành phố được ứng dụng đạt 68%. Nền tảng kết nối “3 nhà” đã tiếp nhận 106 vấn đề, bài toán thực tiễn từ các sở, ngành, địa phương, với sự đăng ký tham gia của 21 nhóm/nhà khoa học và 18 doanh nghiệp.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được thúc đẩy. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Huế xếp thứ 6 toàn quốc. Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố năm 2026 thu hút 97 ý tưởng, dự án tham gia; hoạt động kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ được tăng cường.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang trao đổi tại cuộc họp.

Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tiếp tục gắn với cải cách thủ tục hành chính. Thành phố cung cấp 2.122 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó có 1.542 thủ tục toàn trình; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 96,97%, cấp kết quả điện tử đạt 95,12%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và liên thông với 12 hệ thống của các bộ, ngành.

Các tiện ích số ngày càng được mở rộng trong đời sống. TP Huế triển khai 34 dịch vụ đô thị thông minh; nền tảng Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, tỷ lệ hài lòng đối với phản ánh hiện trường đạt trên 92%. Việc số hóa, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo tại các điểm di tích, định danh và trưng bày số cổ vật tiếp tục được triển khai, gắn với phát triển kinh tế số và du lịch thông minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại cơ sở còn thiếu đồng bộ; một số phần mềm, nền tảng dùng chung đang tiếp tục được hoàn thiện. Công tác tạo lập, làm sạch dữ liệu chuyên ngành và bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ cần được đẩy mạnh.

Chú trọng hiệu quả thực tế

Chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Huế nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong quý III và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2026; Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, yêu cầu đánh giá thực chất kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, làm rõ hiệu quả mang lại và mức độ đóng góp đối với tăng trưởng, phát triển thành phố. Các sở, ngành cần nhận diện những điểm nghẽn, xác định những bài toán lớn cần giải quyết bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2026 chỉ còn gần 2 tháng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đối với các nhiệm vụ quá hạn, từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 11. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh cập nhật, hoàn thiện dữ liệu đất đai.

Công an TP Huế triển khai đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp 5 nhóm thông tin giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID.

Về giải ngân, Sở Tài chính chủ động hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn; cùng Công an thành phố rà soát, tổng hợp đầy đủ các nhiệm vụ, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW để đánh giá chính xác việc bố trí kinh phí và kết quả giải ngân. Đồng thời, rà soát việc giao nhiệm vụ, bố trí đơn vị làm chủ đầu tư phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực, chuẩn bị tốt cho năm sau.

Chủ tịch UBND TP Huế lưu ý triển khai cân đối giữa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quan tâm hơn đến các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng có khả năng tạo giá trị gia tăng. Các sở, ngành chủ động đề xuất nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và thực tiễn địa phương, xác định rõ đối tượng áp dụng, khả năng ứng dụng và hiệu quả mang lại. Với lợi thế về di tích, di sản, Huế cần đẩy mạnh số hóa, khai thác các giá trị này phục vụ phát triển.

Việc xây dựng dữ liệu, triển khai các hệ thống, nền tảng phải có kế hoạch, lộ trình và thứ tự ưu tiên, bảo đảm kết nối, liên thông, đưa vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn; các sở, ngành xác định nhu cầu, nhiệm vụ ưu tiên và phương án ứng dụng trong lĩnh vực quản lý.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nêu định hướng từ năm 2027, tăng cường đánh giá thường xuyên theo từng lĩnh vực, gắn với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại người đứng đầu. Đối với Đề án 06, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an TP Huế tích cực theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tốt các nhiệm vụ; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố đẩy mạnh số hóa, rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo chuyển biến thiết thực trong giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến…