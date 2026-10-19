TP Huế thưởng 150 triệu đồng nam sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế

Lãnh đạo TP Huế và Sở GD&ĐT tặng hoa, trao thưởng em Tăng Hạo Nhiên - học sinh đạt Huy chương Bạc tại Olympic Vật lí quốc tế 2026.

Buổi lễ được tổ chức tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế, nơi em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lí 1 theo học. Em Nhiên vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani (FIPhO) năm 2026.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani năm 2026 quy tụ 107 thí sinh tranh tài đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi gồm 4 học sinh và cả 4 em đều xuất sắc đoạt huy chương, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Góp phần quan trọng vào thành công chung của đội tuyển quốc gia, em Tăng Hạo Nhiên đã xuất sắc mang về tấm Huy chương Bạc quý giá. Với kết quả ấn tượng này, đoàn Việt Nam vinh dự xếp thứ 4 toàn đoàn, chỉ đứng sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Được biết, Nhiên là 1 trong 4 học sinh được Bộ GD&ĐT lựa chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025–2026 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026, căn cứ theo kết quả và thứ hạng từ cao xuống thấp. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị được Bộ GD&ĐT giao chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn tham dự.

Phần thưởng của TP Huế trao tặng em Tăng Hạo Nhiên là 150 triệu đồng.

Theo lãnh đạo TP Huế, tấm Huy chương Bạc quốc tế của Tăng Hạo Nhiên là quả ngọt xứng đáng cho quá trình bền bỉ nỗ lực, rèn luyện và niềm đam mê nghiên cứu khoa học cháy bỏng. Kết quả này đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn hàng đầu của TP Huế, sự tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế cùng sự đồng hành kiên định từ phía gia đình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Huế và Sở GD&ĐT TP Huế đã trao tặng hoa và vinh danh em Tăng Hạo Nhiên. Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND, TP Huế đã trao thưởng số tiền 150 triệu đồng cho thành tích Huy chương Bạc quốc tế của em.

Lãnh đạo TP Huế, Sở GD&ĐT, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên.

Hoạt động khen thưởng kịp thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của TP Huế đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời tạo động lực to lớn khích lệ các thế hệ học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.