TP Huế thực nghiệm chương trình tiếng Cơ Tu

Giáo viên dạy thực nghiệm tiết học tiếng Cơ Tu cho học sinh tiểu học Trường Phổ thông nội trú Tiểu học &THCS A Lưới 4, TP Huế.

Hoạt động được triển khai nhằm khảo sát ý kiến chuyên môn đối với dự thảo chương trình, từ đó đánh giá tính phù hợp và khả thi đối với học sinh tiểu học người Cơ Tu trước khi chính thức hoàn thiện.

Đánh giá thực tiễn qua các tiết học thực nghiệm

Trong khuôn khổ hội thảo tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên đã tập trung nghiên cứu dự thảo chương trình, trao đổi về nội dung cũng như phương pháp tổ chức dạy học thực nghiệm.

Hội thảo tập huấn dạy học thực nghiệm Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học tại TP Huế ngày 16/9.

Chiều 16/9, Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) tổ chức các tiết dạy thực nghiệm trực tiếp tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học &THCS A Lưới 4.

Sau mỗi giờ dạy, Ban xây dựng chương trình cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên đã tiến hành dự giờ, phân tích và đánh giá nhằm làm rõ mức độ tiếp thu cùng tính hiệu quả của phương pháp đối với học sinh.

Tổ chức các tiết dạy thực nghiệm trực tiếp tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học &THCS A Lưới 4 trong chiều cùng ngày.

Các học sinh dân tộc thiểu số Cơ Tu học thực nghiệm.

Chương trình thực nghiệm sẽ tiếp tục được triển khai tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Khe Tre) vào sáng 17/9.

Việc thu thập ý kiến thực tế từ đội ngũ giảng dạy trực tiếp tại các cơ sở giáo dục là cơ sở quan trọng để Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện dự thảo chương trình, bảo đảm tính khả thi cao nhất trước khi đưa vào áp dụng chính thức.

Đánh thức sức sống di sản 70 năm chữ viết Cơ Tu

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, việc xây dựng Chương trình GDPT môn học tiếng Cơ Tu là một nhiệm vụ mới, đặt ra không ít thách thức về phát triển năng lực đọc, viết, đội ngũ giáo viên cũng như hệ thống tài liệu và học liệu.

Do đó, chương trình đòi hỏi quy trình xây dựng khoa học, bảo đảm phù hợp với Chương trình GDPT 2018, đồng thời đáp ứng đặc thù văn hóa vùng miền và tâm lý lứa tuổi của học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số.

Đa phần các học sinh tại Trường Tiểu học & THCS A Lưới 4 là người dân tộc thiểu số Cơ Tu.

Theo kết quả khảo sát từ Bộ GD&ĐT, nhu cầu bảo tồn, học đọc và học viết tiếng Cơ Tu trong cộng đồng hiện nay là rất lớn. Chữ viết Cơ Tu đã có lịch sử hình thành và phát triển gần 70 năm, gắn liền với sự đóng góp của nhiều thế hệ trí thức, cán bộ, giáo viên và các nghệ nhân.

Các giáo viên, cán bộ giáo dục theo dõi tiết học thực nghiệm môn học tiếng Cơ Tu cấp tiểu học.

Việc chính thức đưa tiếng nói và chữ viết Cơ Tu vào giảng dạy nơi mái trường được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ người Cơ Tu được học tập và sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình.

TP Huế là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Cơ Tu tập trung chủ yếu tại một số xã vùng cao. Trước đó, địa phương đã có kinh nghiệm triển khai thí điểm việc dạy học tiếng Cơ Tu, bước đầu hình thành được đội ngũ giáo viên cốt cán và hệ thống tài liệu phục vụ công tác giảng dạy. Đây chính là tiền đề vững chắc để chương trình tiếp tục được hoàn thiện và lan tỏa sâu rộng trong thời gian tới.