Tp. Huế thúc đẩy dự phòng sớm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi toàn diện

Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô làn thứ III năm 2026 về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và điều trị toàn diện tại Huế.

Trước tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, chủ động dự phòng bệnh tật, điều trị cá thể hóa và phát triển mô hình chăm sóc đa chuyên khoa đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026 tại Huế góp phần kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các giải pháp nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Già hóa dân số đặt ra yêu cầu dự phòng sớm

Ngày 9/10, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Lão khoa TP Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026, với chủ đề “Quản lý bệnh ở người cao tuổi: Dự phòng sớm – Điều trị toàn diện”. Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS. Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP Huế, PGS.TS. Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng gần 300 đại biểu, gồm các nhà khoa học, bác sĩ và chuyên gia từ nhiều bệnh viện, trường đại học trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III năm 2026

Theo số liệu được công bố, năm 2026, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số; dự báo đến năm 2036, nước ta bước vào giai đoạn dân số già. Xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe, nhất là khi người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính, sử dụng nhiều loại thuốc và có nhu cầu chăm sóc phức tạp.

Trước thực tế đó, dự phòng sớm và điều trị toàn diện được xác định là hai định hướng trọng tâm. Thay vì chỉ tập trung xử lý từng bệnh lý riêng lẻ, ngành y tế cần đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe, khả năng vận động, dinh dưỡng, chức năng nhận thức và điều kiện sống của từng người bệnh để xây dựng phương án chăm sóc phù hợp.

Kết nối chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị lão khoa

Hội nghị ghi nhận hơn 50 báo cáo khoa học, tập trung vào nhiều lĩnh vực như quản lý đái tháo đường ở người cao tuổi, phục hồi chức năng, lão hóa miễn dịch, dự phòng bằng vaccine và suy giảm chức năng phổi. Các chuyên gia cũng trao đổi về kiểm soát huyết áp trong bối cảnh đa bệnh lý, suy tim, loãng xương, bệnh thận mạn và hội chứng tim – thận – chuyển hóa.

Ths. BS. CKII Hoàng Thị Lan Hương chia sẻ về "Tiếp cận chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ"

Các đại biểu trình bày tại Hội nghị

Đáng chú ý, các nội dung về mô hình Kaigo, chăm sóc người bệnh rất cao tuổi, quản lý người bệnh đa bệnh lý, đa thuốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở ra thêm hướng tiếp cận trong tổ chức chăm sóc. Những giải pháp này hướng tới phát hiện sớm nguy cơ, hạn chế biến chứng, duy trì khả năng tự chủ và cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi.

Bên cạnh hoạt động khoa học, các chương trình đào tạo liên tục được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực thực hành cho nhân viên y tế. Nội dung bao gồm điều trị suy tim, tiếp cận chẩn đoán sa sút trí tuệ, lựa chọn thuốc chống đông ở người cao tuổi mắc rung nhĩ, dự phòng RSV ở bệnh nhân đái tháo đường và quản lý chóng mặt trong bối cảnh đa bệnh lý.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh diễn đàn tiếp tục tạo điều kiện để các đồng nghiệp cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận những vấn đề thực tiễn. Bệnh viện đồng thời chú trọng phát triển kỹ thuật chuyên sâu và mô hình chăm sóc đa chuyên khoa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội già hóa.

Chăm sóc người cao tuổi vì sức khỏe cộng đồng bền vững

Thực tiễn cho thấy, nâng cao sức khỏe người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào năng lực điều trị tại bệnh viện mà còn cần sự phối hợp giữa nhân viên y tế, gia đình và cộng đồng. Khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát bệnh mạn tính, dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, tiêm chủng theo khuyến cáo và chăm sóc sức khỏe tinh thần cần được chú trọng, tùy theo tình trạng của từng người.

Các y bác sĩ khám bệnh cho người cao tuổi.

Cùng với đó, tăng cường liên kết giữa các tuyến y tế, phát triển phục hồi chức năng và nâng cao năng lực chăm sóc tại cộng đồng sẽ góp phần giảm nguy cơ biến chứng, hạn chế nhập viện không cần thiết và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Hội nghị Khoa học Lão khoa Cố đô lần thứ III tiếp tục khẳng định vai trò kết nối học thuật của Bệnh viện Trung ương Huế, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những phương pháp chăm sóc dựa trên bằng chứng khoa học.

Về lâu dài, đầu tư cho dự phòng sớm, nâng cao chất lượng dịch vụ lão khoa và xây dựng hệ thống chăm sóc liên tục sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế và bảo đảm người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có phẩm giá. Đây là nền tảng quan trọng để thích ứng với già hóa dân số, hướng tới một xã hội nhân văn và phát triển bền vững./.