Tp. Huế thu hồi hàng trăm hecta đất tại A Lưới, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ đất

Quỹ đất tại A Lưới được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy hoạch sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững. Ảnh minh hoạ

Ngày 21/10/2026, UBND thành phố Huế đã ban hành 02 quyết định thu hồi tổng diện tích gần 367 ha đất tại xã A Lưới 4 và xã A Lưới 5 do các đơn vị không còn nhu cầu sử dụng, tự nguyện trả lại đất. Việc bàn giao quỹ đất cho chính quyền địa phương quản lý mở ra cơ hội rà soát hiện trạng, xây dựng phương án sử dụng phù hợp quy hoạch, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Thu hồi gần 367 ha, bàn giao địa phương quản lý

Theo Quyết định số 3428/QĐ-UBND và Quyết định số 3429/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hà Văn Tuấn ký ngày 21/10/2026, UBND thành phố Huế quyết định thu hồi tổng diện tích gần 367 ha đất tại hai xã A Lưới 4 và A Lưới 5. Lý do thu hồi đất, người sử dụng đất không có nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất theo khoản 2 Điều 82 Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, tại xã A Lưới 5, UBND thành phố Huế thu hồi gần 259 ha đất thuộc địa bàn các xã Hồng Hạ và Hương Nguyên trước đây. Diện tích này từng được giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện A Lưới quản lý theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 21/6/2024, nay thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bắc sông Hương. Sau thu hồi, toàn bộ diện tích được giao UBND xã A Lưới 5 quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Tại xã A Lưới 4, UBND thành phố Huế thu hồi hơn 107,3 ha đất do Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế quản lý, sử dụng theo Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. Diện tích đất này trước đây thuộc địa bàn các xã Hương Phong, Đông Sơn và Lâm Đớt, huyện A Lưới cũ. Sau thu hồi, UBND xã A Lưới 4 được giao toàn bộ diện tích đất nêu trên để quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát quy hoạch, phát huy nguồn lực đất đai

Việc chuyển giao trách nhiệm quản lý gần 367 ha đất cho chính quyền cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong công tác rà soát hiện trạng, kiểm soát biến động và nghiên cứu phương án khai thác quỹ đất. Đây cũng là cơ sở để địa phương xem xét nhu cầu sử dụng đất, bảo đảm các phương án trong tương lai phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định pháp luật.

Để nguồn lực đất đai được phát huy đúng hướng, công tác quản lý cần gắn với việc xác định rõ hiện trạng, ranh giới, hồ sơ pháp lý và khả năng sử dụng của từng khu vực. Việc lựa chọn phương án khai thác cần được cân nhắc trên cơ sở quy hoạch được duyệt, điều kiện tự nhiên, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Quỹ đất tại A Lưới được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy hoạch sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững. Ảnh minh hoạ

Sử dụng đất đúng quy hoạch không chỉ góp phần hạn chế tình trạng bỏ hoang, sử dụng lãng phí mà còn tạo điều kiện để quỹ đất trở thành nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Đối với khu vực miền núi A Lưới, việc lựa chọn phương án phù hợp điều kiện sinh thái và đặc điểm kinh tế - xã hội càng có ý nghĩa trong định hướng phát triển lâu dài.

Đồng bộ hồ sơ, nâng cao trách nhiệm quản lý

UBND thành phố Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định. Riêng diện tích thu hồi tại A Lưới 4, cơ quan chức năng có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế; cơ quan thuế có trách nhiệm xác định tiền thuê đất phải nộp đến hết ngày 30/6/2026 và thông báo cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND các xã A Lưới 4 và A Lưới 5 chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ đất được giao, cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai. Các đơn vị liên quan phối hợp bàn giao đất trên thực địa cùng hồ sơ cần thiết, bảo đảm quá trình tiếp nhận được thực hiện đầy đủ, minh bạch và đúng pháp luật.

Quỹ đất tại A Lưới được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy hoạch sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững. Ảnh minh hoạ

Việc thu hồi đất và giao địa phương quản lý là bước đầu quan trọng trong quá trình phát huy nguồn lực đất đai. Hiệu quả thực chất phụ thuộc vào chất lượng rà soát, tính phù hợp của phương án sử dụng và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Quản lý chặt chẽ, khai thác hợp lý, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên và môi trường sẽ góp phần xây dựng A Lưới phát triển hài hòa, bền vững./.