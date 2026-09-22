TP Huế thí điểm dạy và học tiếng Lào tại các trường phổ thông biên giới

Học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS A Lưới 3 là 1 trong 10 trường học vùng biên giới TP Huế thí điểm dạy học tiếng Lào.

Ngày 22/9, UBND TP Huế cho biết, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành Kế hoạch số 535/KH-UBND về việc triển khai thí điểm dạy và học môn Ngoại ngữ 1 và Ngoại ngữ 2 tiếng Lào tại các trường phổ thông trên địa bàn biên giới tiếp giáp với Lào trong năm học 2026-2027.

Đây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045” của Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch, chương trình được áp dụng cho học sinh tại 5 xã biên giới (A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5). Có tổng số 7 trường được áp dụng dạy học là Tiểu học Hồng Kim; Tiểu học & THCS Hồng Thủy; Tiểu học Nhâm; THCS Dân tộc nội trú A Lưới; Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS A Lưới 3; Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS A Lưới 4; Tiểu học & THCS Hồng Hạ.

Quy mô dạy học cụ thể như sau: Ngoại ngữ 1 Tiếng Lào (môn tự chọn): giảng dạy thí điểm đối với học sinh lớp 1 tại các cơ sở giáo dục tiểu học; Ngoại ngữ 2 Tiếng Lào: giảng dạy thí điểm đối với học sinh lớp 6 tại các trường THCS, trường Phổ thông Dân tộc nội trú hoặc trường Phổ thông nội trú liên cấp.

Để đảm bảo chất lượng, Sở GD&ĐT TP Huế đóng vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Trường Cao đẳng Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong công tác tuyển dụng, ký hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên người Lào và giáo viên Việt Nam đủ tiêu chuẩn.

Đồng thời, Công an TP Huế phối hợp với các Đồn Biên phòng chịu trách nhiệm đảm bảo 100% giáo viên nước ngoài được đăng ký tạm trú và giữ vững an ninh trật tự tại các điểm trường.

Học sinh vùng biên giới TP Huế sẽ được tiếp cận với ngoại ngữ tiếng Lào từ năm học này.

Về hạ tầng và tài liệu, 100% học sinh và giáo viên tham gia sẽ được cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu học tập trước khai giảng. Mỗi phòng học ngoại ngữ thí điểm được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tương tác gồm tivi thông minh 75 inch, máy tính, hệ thống âm thanh trợ giảng và hạ tầng mạng chuyên dụng.

Tổng kinh phí khái toán cho 10 trường thực hiện thí điểm là hơn 1,87 tỷ đồng. Nguồn vốn này chi trả cho tiền lương, phụ cấp ưu đãi giáo viên (mức 80% cho địa bàn đặc biệt khó khăn), trang thiết bị phòng học, tài liệu và công tác quản lý, kiểm tra định kỳ.

Chương trình bắt đầu triển khai từ tháng 9/2026. Sở GD&ĐT TP Huế sẽ tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về UBND TP Huế cùng Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2027 làm căn cứ đánh giá, đề xuất lộ trình mở rộng quy mô cho các năm học tiếp theo.