TP. Huế thí điểm dạy tiếng Lào như môn Ngoại ngữ cho học sinh vùng biên giới

Học sinh vùng biên giới xã A Lưới 4, TP. Huế bước vào năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: N.Minh

Kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Lào tại địa phương, cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về việc triển khai các chương trình dạy học ngôn ngữ của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Tổ chức dạy học thí điểm nhằm đánh giá tính khả thi và sự phù hợp của chương trình, sách giáo khoa, học liệu và phương pháp dạy học tiếng Lào đối với học sinh phổ thông trên địa bàn TP. Huế. Đồng thời, đánh giá kết quả triển khai thí điểm làm căn cứ phối hợp xây dựng lộ trình mở rộng quy mô cho các năm học tiếp theo.

Theo kế hoạch, công tác dạy và học tiếng Lào sẽ được thực hiện thí điểm tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú liên cấp tại 5 xã biên giới giáp Lào của TP. Huế.

Cụ thể, xã A Lưới 1 có Trường Tiểu học Hồng Kim, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy; Trường Tiểu học Nhâm, Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú A Lưới (xã A Lưới 2); Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3; Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ ở xã A Lưới 5.

Dạy tiếng Lào như môn Ngoại ngữ 1 sẽ được thí điểm đối với học sinh lớp 1 tại các cơ sở giáo dục tiểu học, với hình thức tổ chức là môn học tự chọn, bảo đảm thời lượng và yêu cầu cần đạt theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Dạy tiếng Lào như môn Ngoại ngữ 2 sẽ được thí điểm đối với học sinh lớp 6, được tổ chức như môn ngoại ngữ thứ hai theo Chương trình giáo dục phổ thông thí điểm do Bộ GD&ĐT ban hành.

Tùy theo nhu cầu học tập của học sinh và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, việc tổ chức dạy học tiếng Lào là Ngoại ngữ 2 được thực hiện linh hoạt, phù hợp với kế hoạch giáo dục của mỗi trường.

TP. Huế sẽ triển khai thí điểm việc dạy học tiếng Lào ngay trong năm học 2026 - 2027, do đó yêu cầu các địa phương, ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh tham gia thí điểm.

Đồng thời, tổ chức mạng lưới trường lớp, rà soát số lượng học sinh và quy mô dạy học; bảo đảm sách giáo khoa, học liệu, kinh phí, cơ sở vật chất…