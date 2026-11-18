Ngày 18/11, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế (viết tắt là Ban Chỉ đạo TP Huế) cho biết, vừa giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại một số xã, phường có nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo TP Huế, đến nay, các lực lượng chuyên trách đã tiếp nhận 74 thông tin liên quan đến khoảng 978 hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, qua khảo sát, xác minh, đã ghi nhận nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại 6 địa phương.

Khảo sát địa điểm có mộ liệt sĩ tập thể từ nguồn tin của các nhân chứng cung cấp ở xã Phú Lộc.

Cụ thể, phường Phong Điền có 7 thông tin với trên 176 hài cốt liệt sĩ; xã Phú Lộc có 4 thông tin với khoảng 196 hài cốt liệt sĩ; xã Bình Điền có 3 thông tin với khoảng 84 hài cốt liệt sĩ; phường Phú Xuân có 2 thông tin với khoảng 33 - 35 hài cốt liệt sĩ; phường Thủy Xuân có 1 thông tin với khoảng 55 hài cốt liệt sĩ và xã A Lưới 5 có 3 thông tin với khoảng 102 - 122 hài cốt liệt sĩ. Đây là những nguồn tin đã được các lực lượng chuyên trách tổ chức khảo sát, xác minh bước đầu, có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định địa bàn, vị trí và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các lực lượng chuyên trách và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nguồn tin, tiếp tục khảo sát, xác minh một cách chặt chẽ, khoa học và có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần chú trọng đối chiếu thông tin từ các nhân chứng, người từng tham gia chiến đấu, người dân sinh sống tại địa bàn và các nguồn tư liệu lịch sử; đồng thời lựa chọn những vị trí có cơ sở thông tin rõ ràng để tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Phú Vang, TP Huế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là do thời gian đã lâu, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi và thông tin về vị trí chôn cất ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, khó khăn càng lớn càng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm cao hơn của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các địa phương và lực lượng chuyên trách phải chủ động, quyết liệt hơn nữa, không để chậm trễ trong việc rà soát, xác minh và triển khai nhiệm vụ khi đã có thông tin.

“Mỗi nguồn tin phải được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh đến cùng; từng địa điểm có căn cứ phải được xây dựng phương án khảo sát, tìm kiếm cụ thể, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh cho hay.

Giữa tháng 11/2026, Ban Chỉ đạo TP Huế triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trước đó, thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong giai đoạn 1, qua tiếp nhận thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ, qua kiểm tra, xác minh, đã kết luận 15 thông tin với 87 hài cốt liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 17/170 hài cốt liệt sĩ.

Từ nguồn tin của các nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng TP Huế đang tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể tại tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, thành phố đã hoàn thành khai quật 7.282/7.282 phần mộ chưa có thông tin tại 42 nghĩa trang thuộc 21 xã, phường, đạt 100% kế hoạch và sớm hơn 8 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia. Trong đó, đã lấy mẫu được 3.908 mộ; có 3.374 mộ không thể lấy mẫu. Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ cũng đạt kết quả tích cực, với 1.975/2.000 trường hợp đủ điều kiện được lấy mẫu.

Công an TP Huế lấy mẫu sinh phẩm ADN đợt hai đối với thân nhân các liệt sĩ chưa xác định rõ danh tính.

Để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2, với 153 hài cốt liệt sĩ còn lại, lãnh đạo TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và cụ thể hóa kế hoạch thực hiện theo phương châm “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ ở xã Lộc An (TP Huế) từ thông tin người dân cung cấp.

Đặc biệt, cần đổi mới phương pháp thu thập, xử lý thông tin theo hướng chuyển từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin”; tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân chứng, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin; nâng cao chất lượng xác minh, tập trung tìm kiếm, quy tập trong nước, ưu tiên những địa bàn có thông tin rõ ràng, độ tin cậy cao, hướng trọng tâm vào công tác tìm kiếm, quy tập trong nước, nhất là các khu vực có thông tin về mộ tập thể;

“Với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn tin nào, thành phố xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù còn một nguồn tin cũng phải nỗ lực tìm kiếm đến cùng, sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ”, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh cho hay.