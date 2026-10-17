Tp. Huế tăng cường phối hợp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án KCN VSIP

Đồng chí Hà Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế và khu mỏ đất sét tại xã Lộc An

Kiểm tra thực địa tại xã Lộc An, lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.

Rà soát tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc

Chiều 16/10/2026, đoàn công tác UBND thành phố Huế do ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế (Dự án KCN VSIP) và khu mỏ đất sét của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Lộc An.

Lãnh đạo xã Lộc An tham dự buổi làm việc

Đón tiếp đoàn có ông Võ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc An và ông Phan Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã. Tham gia buổi kiểm tra còn có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam sông Hương, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc cùng đại diện các doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Hưng Lộc tại buổi làm việc

Đối với Khu công nghiệp VSIP Huế, diện tích thực hiện dự án trên địa bàn xã Lộc An là 136,31 ha. Trong đó, diện tích cần thẩm định, phê duyệt là 123,43 ha, hiện nay đã hoàn thành kiểm kê toàn bộ diện tích này.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm thực hiện đúng quy định

Tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai, tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án tháo gỡ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tập trung rà soát, xử lý những vấn đề còn tồn tại; chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và tuân thủ quy định pháp luật.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý kịp thời các vướng mắc, hạn chế tình trạng chậm trễ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Phát triển hạ tầng gắn với mục tiêu bền vững

Hoạt động kiểm tra thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố Huế đối với tiến độ các dự án, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, ngành và doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sau buổi làm việc, UBND xã Lộc An sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình triển khai. Đây là nền tảng để phát huy hiệu quả đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo thêm động lực cho kinh tế - xã hội địa phương và hướng tới tăng trưởng bền vững./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc