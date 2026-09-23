Tp. Huế tăng cường giải pháp phòng, chống thiên tai trong phát triển đô thị

Lãnh đạo thành phố tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản)

Thành phố Huế đang tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong nghiên cứu quản lý lũ, nâng cao khả năng trữ nước và phát triển hạ tầng xanh. Đây là hướng tiếp cận nhằm chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo nền tảng cho đô thị phát triển an toàn và bền vững.

Quản lý lũ dựa trên khả năng trữ nước

Sáng 21/9, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại học Waseda và Đại học Tsukuba (Nhật Bản) về nghiên cứu, triển khai dự án phòng, chống thiên tai, thích ứng với ngập lụt và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác giới thiệu nội dung nghiên cứu về mô hình quản lý lũ và kiểm soát phát triển lưu vực dựa trên khả năng trữ nước tại khu vực ven đô, dự kiến triển khai thực tiễn tại Huế trong bối cảnh mực nước biển dâng.

Mục tiêu của dự án là góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng tập trung, nhỏ gọn, đồng thời bảo vệ và nâng cao khả năng trữ nước tự nhiên của thành phố.

Dự án dự kiến xây dựng bản đồ năng lực trữ nước cho lưu vực sông Hương khu vực ven đô, bao gồm các đường cong thể hiện mối quan hệ giữa dung tích trữ và mực nước, đánh giá khả năng trữ nước hiệu quả trong điều kiện nước dâng ngược.

Trên cơ sở đó, các bên hướng đến hoàn thiện công cụ đánh giá tác động của các dự án phát triển đô thị, xác định mức độ suy giảm dung tích trữ nước và tính toán khối lượng cần bù đắp.

Phát triển hạ tầng xanh thích ứng với lũ

Một nội dung quan trọng của dự án là thiết lập các tiêu chí thiết kế và mô hình vận hành, bảo trì đối với hệ thống hạ tầng phân tán thích ứng với lũ lụt, dựa trên dữ liệu vận hành thực tế của khoảng 40-60 công trình đã được triển khai.

Dự án cũng hướng tới triển khai, kiểm chứng các giải pháp hạ tầng xanh, qua đó tìm kiếm sự cân bằng giữa mật độ xây dựng và khả năng trữ nước tại một khu vực thuộc khu đô thị mới.

Cách tiếp cận này đặt khả năng hấp thụ, lưu giữ và điều tiết nước của không gian tự nhiên vào quá trình quy hoạch, phát triển đô thị. Đây là yếu tố có ý nghĩa trong bối cảnh thiên tai, mưa lớn và biến đổi khí hậu ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực chống chịu của đô thị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho biết, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ngập lụt, tăng cường quản lý lũ trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời hạn chế tác động của ngập lụt đối với khu vực đô thị và di sản.

Kết nối dữ liệu để xây dựng đô thị bền vững

Đánh giá dự án nghiên cứu là hướng tiếp cận thiết thực, phù hợp với nhu cầu của Huế trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thích ứng với thiên tai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị các bên nghiên cứu rút ngắn thời gian triển khai, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Thành phố Huế thống nhất giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với đoàn công tác trong quá trình triển khai; đồng thời cử các chuyên gia, cán bộ có liên quan tham gia thực hiện. Các bên sẽ nghiên cứu kế thừa, khai thác hiệu quả dữ liệu từ những dự án đã triển khai trên địa bàn nhằm tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, thành phố định hướng kết nối kết quả nghiên cứu với các trung tâm điều hành, hệ thống dữ liệu và nền tảng đô thị thông minh hiện có. Qua đó từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác dự báo, quản lý và ra quyết định trong phòng, chống thiên tai.

Từ quản lý lũ dựa vào khả năng trữ nước đến phát triển hạ tầng xanh, cách tiếp cận mới đang mở ra hướng kết nối giữa quy hoạch đô thị với bảo vệ tài nguyên tự nhiên. Khi nước được xem là một nguồn tài nguyên cần được lưu giữ, điều tiết và sử dụng hiệu quả, không gian đô thị có thể đồng thời trở thành không gian sinh thái có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai.

Định hướng này cũng có ý nghĩa đối với phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái và tuần hoàn, nơi đất, nước, cây xanh và các hệ sinh thái tự nhiên được phát huy vai trò trong điều tiết môi trường. Chủ động phòng, chống thiên tai vì thế không chỉ là giảm thiểu thiệt hại trước mắt, mà còn là đầu tư cho một Huế xanh hơn, an toàn hơn, thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong tương lai./.