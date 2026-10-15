Tp. Huế: Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, hướng tới môi trường bền vững

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động ban quản lý chợ và tiểu thương chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học tại thành phố Huế.

Thông qua các hoạt động kiểm tra tại chợ Tây Lộc và tuyên truyền, vận động tiểu thương ở chợ Bến Ngự, chính quyền và các lực lượng chức năng thành phố Huế đang tăng cường thực thi quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ thiên nhiên.

Kiểm tra thực tế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Sáng 13/10/2026, Hạt Kiểm lâm Khu vực Trung tâm thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Công an phường cùng Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân kiểm tra hoạt động mua bán động vật hoang dã và chim trời tại chợ Tây Lộc, theo Kế hoạch số 3485/KH-UBND ngày 11/12/2025 của UBND phường Phú Xuân.

Kiểm tra hoạt động mua bán động vật hoang dã và chim trời tại chợ Tây Lộc, Tp. Huế

Qua kiểm tra các lối đi và khu vực kinh doanh, đoàn công tác không phát hiện hành vi mua bán động vật hoang dã, chim trời trong và ngoài khuôn viên chợ tại thời điểm kiểm tra. Kết quả này phản ánh tình hình ghi nhận trong đợt kiểm tra, đồng thời cho thấy việc duy trì giám sát và tuyên truyền thường xuyên vẫn cần thiết nhằm phòng ngừa vi phạm.

Theo đại diện Hạt Kiểm lâm Khu vực Trung tâm, công tác bảo vệ các loài chim được triển khai trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 9/1/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, cùng các kế hoạch của thành phố và địa phương về tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã.

Tuyên truyền, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Ngày 14/10/2026, thực hiện Công văn số 1002/CCKL ngày 12/10/2026 của Chi cục Kiểm lâm và Kế hoạch số 425/KH-KLTT ngày 12/10/2026 của Hạt Kiểm lâm khu vực Thanh tra - Tuần tra, Hạt Kiểm lâm Khu vực Trung tâm phối hợp với UBND phường, Công an phường và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận Hóa tổ chức kiểm tra, tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã tại chợ Bến Ngự.

Kiểm tra, tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã tại chợ Bến Ngự

Tại đây, đoàn đã phổ biến các quy định pháp luật, vận động Ban Quản lý chợ và tiểu thương không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ các loài này; đồng thời hướng dẫn ký cam kết chấp hành quy định.

Các bảng tuyên truyền được lắp đặt tại khu vực đường Phan Đình Phùng

Các bảng tuyên truyền được lắp đặt tại khu vực đường Phan Đình Phùng, góp phần đưa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến gần hơn với người dân. Khi thông tin pháp luật được truyền tải thường xuyên, dễ tiếp cận, mỗi tiểu thương và người tiêu dùng có thêm cơ sở để nhận diện trách nhiệm của mình, không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh trái phép.

Chung tay bảo tồn thiên nhiên, xây dựng môi trường bền vững

Thời gian tới, các địa phương và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về gây nuôi, mua bán, chế biến và kinh doanh động vật hoang dã. Ban quản lý các chợ cũng được yêu cầu vận động tiểu thương ký cam kết không săn bắt, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, sử dụng hoặc tàng trữ động vật hoang dã, chim trời trái quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, không tổ chức các hội thi có đối tượng thi là động vật hoang dã, các loài chim trời chưa đảm bảo hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp. Phát hiện và báo cáo kịp thời các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và các loài chim trời cho chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ thiên nhiên là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Ảnh: Internet

Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm hay chính quyền, mà còn cần sự đồng hành của ban quản lý chợ, tiểu thương và từng người dân. Nói không với mua bán trái phép, chủ động phát hiện vi phạm và tôn trọng sự sống của các loài hoang dã chính là những hành động thiết thực để gìn giữ đa dạng sinh học, bảo vệ cân bằng sinh thái và cùng xây dựng thành phố Huế xanh, an toàn, phát triển bền vững./.