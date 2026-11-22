Tái hiện không gian trường thi trong kỳ thi Hội dưới triều Nguyễn

Đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng

Diễn ra từ ngày 5 đến 24/11, chuỗi hoạt động mang đến nhiều không gian trải nghiệm đặc sắc, góp phần tôn vinh lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô.

Điểm nhấn là không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng với sự tham gia của 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn thành phố. Không gian được tổ chức theo hướng mở, giới thiệu hình ảnh tư liệu, hiện vật sản phẩm văn hóa và tạo điều kiện để người dân, du khách giao lưu, trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Ông Trần Hữu Thùy Giang (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND TP Huế, thăm không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng

Nhiều hoạt động quảng bá áo dài, nghề thủ công thư pháp nhạc cụ truyền thống, ẩm thực và sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương được tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Đáng chú ý hai mô hình "Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng" và "Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa" giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với lịch sử, con người làng nghề và đời sống của từng địa phương. Qua đó, hoạt động văn hóa không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn lan tỏa đến cơ sở, khu dân cư khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng.

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế, cho biết, với bề dày lịch sử, Huế lưu giữ kho tàng di sản phong phú, từ hệ thống di tích kiến trúc, nghệ thuật lễ hội đến trang phục ẩm thực, nghề thủ công và phong tục, tập quán. Những giá trị ấy tạo nên bản sắc riêng của Cố đô, đồng thời góp phần làm phong phú nền văn hóa Việt Nam.

Theo ông Nhân, chuỗi hoạt động là dịp giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm, thụ hưởng văn hóa.

Qua đó, mỗi người không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị truyền thống.Đây cũng là nền tảng để Huế phát huy lợi thế đô thị di sản, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Các đại biểu trải nghiệm thư pháp

Kết nối văn hóa, ứng dụng công nghệ số phát huy di sản

Cũng trong ngày 22/11, tại sân trước điện Kiến Trung - Đại Nội Huế, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp với thành phố Boryeong, Viện Phát triển Nguồn lực Văn hóa Hàn Quốc và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi viết thư pháp chữ Hàn Quốc tại Huế năm 2026, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại chương trình, họa sĩ tranh thủy mặc Hàn Quốc Choi Byung-guk và nhà thư pháp - TS. Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đã trình diễn thư pháp trên trang phục áo dài Việt Nam và hanbok Hàn Quốc. Màn trình diễn thu hút sự quan tâm của đại biểu của công chúng và du khách, tạo điểm nhấn giao lưu nghệ thuật giữa hai nền văn hóa.

Đặc biệt, chương trình tái hiện không gian trường thi trong kỳ thi Hội dưới triều Nguyễn, với gần 80 sĩ tử tham gia. Các thí sinh chủ yếu là sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn tại các trường đại học và những người yêu thích văn hóa truyền thống.

Sử dụng mực mài trên nghiên đá Nampo của thành phố Boryeong, các thí sinh thể hiện tác phẩm thư pháp chữ Hàn, giới thiệu vẻ đẹp chữ viết Hangeul và những giá trị văn học, nghệ thuật của hai quốc gia. Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại điện Kiến Trung, Đại Nội Huế từ ngày 22 đến 27/12/2026. Ngoài phần thi, thí sinh còn được trải nghiệm các trò chơi cung đình, dân gian truyền thống của Huế như đầu hồ, bài vụ, xăm hường và thả thơ.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Ban tổ chức định hướng duy trì cuộc thi hằng năm, từng bước trở thành hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc tại Huế.

Đông đảo bạn trẻ tò mò tìm hiểu tác phẩm “Vũ Trung Sơn Thủy” với 128 cách đọc độc đáo của vua Thiệu Trị.

Cũng trong sáng 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số. Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm "Vũ Trung Sơn Thủy" (Non nước trong mưa) của Hoàng đế Thiệu Trị, vị vua thứ 3 của triều Nguyễn, được sáng tác theo thể hồi văn kiêm liên hoàn. Với 56 chữ được sắp xếp theo cấu trúc đặc biệt, tác phẩm có thể tạo thành 128 cách đọc tương ứng với 128 bài thơ mang nội dung, ý nghĩa khác nhau.

Thông qua công nghệ số, công chúng có thể trực tiếp khám phá các cách đọc, cảm nhận sự phong phú trong nghệ thuật ngôn ngữ và tư duy sáng tạo của vị hoàng đế triều Nguyễn. Hình thức tương tác này góp phần làm mới cách tiếp cận di sản thơ ca cung đình, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh "Bước cùng Cố đô".

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, hệ thống là giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa Huế, hướng đến xây dựng trải nghiệm tham quan hiện đại, tăng tính tương tác và kết nối du khách với các điểm đến, công trình kiến trúc đặc sắc.

Thơ vua Thiệu Trị được triển lãm ở điện Long An trong Kinh thành Huế

Thông qua chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, TP Huế hướng đến đưa văn hóa hiện diện sinh động hơn trong đời sống, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ thực hành và trao truyền các giá trị truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Cố đô, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, hướng đến sự phát triển bền vững.