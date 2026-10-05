TP. Huế siết an toàn hồ đập, chủ động ứng phó mùa mưa lũ 2026

13 công trình thủy điện đang vận hành

Theo Sở Công Thương TP. Huế, hiện trên địa bàn thành phố có 13 công trình nhà máy thủy điện đã đi vào vận hành, với tổng công suất 459,3 MW. Trong đó, 12 công trình có đập, hồ chứa và một công trình sử dụng nước hồ chứa thủy lợi để phát điện là Nhà máy thủy điện Tả Trạch.

Trong số các công trình đang vận hành, có 7 đập có cửa van điều tiết lũ gồm Hương Điền, Bình Điền, A Lưới, A Lin B1, A Roàng, Thượng Nhật và Rào Trăng 4; 5 đập có tràn tự do gồm A Lin Thượng, A Lin B2, Rào Trăng 3, Thượng Lộ và Sông Bồ.

Các nhà máy thủy điện đang vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy trình vận hành đơn hồ chứa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp.

Phần lớn các công trình thủy điện trên địa bàn nằm tại khu vực miền núi, thượng nguồn các lưu vực sông, suối. Trong khi đó, TP. Huế thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nghe các chủ hồ chứa báo cáo về phương án tăng hành lang thoát lũ.

Theo ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đập triển khai nhiều nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; theo dõi tình hình vận hành hồ chứa, công tác phòng chống thiên tai; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về an toàn công trình và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Các chủ đập, đơn vị quản lý vận hành cơ bản đã thực hiện kiểm tra, quan trắc, theo dõi tình trạng công trình; xây dựng và triển khai phương án ứng phó thiên tai, tình huống khẩn cấp; phối hợp với chính quyền địa phương trong phòng chống thiên tai và bảo đảm an toàn vùng hạ du.

Tuy nhiên, vẫn còn những nội dung cần tiếp tục được quan tâm, nhất là rà soát, cập nhật phương án ứng phó; tăng cường trao đổi thông tin giữa chủ đập với chính quyền địa phương; nâng cao khả năng cảnh báo đến vùng hạ du và khắc phục các tồn tại được phát hiện qua kiểm tra.

“Công tác an toàn đập, hồ chứa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và có liên quan trực tiếp đến an toàn công trình cũng như tính mạng, tài sản của Nhân dân; phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời và phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong công tác này”, ông Nguyễn Lương Bảy nhấn mạnh.

Chủ động kiểm tra, chuẩn bị nguồn lực trước mùa lũ

Tại hội nghị triển khai công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện tại TP. Huế năm 2026 ngày 2/10, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, khẳng định các công trình thủy điện không chỉ có vai trò cung cấp điện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn tham gia giảm lũ cho hạ du và cấp nước trong mùa kiệt.

Tuy nhiên, hoạt động của các hồ chứa cũng liên quan trực tiếp đến an toàn công trình, vùng hạ du và đời sống người dân. Trong bối cảnh bão, mưa lớn và lũ lụt được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và chủ động ứng phó tình huống bất thường phải được đặt lên hàng đầu.

Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu các chủ đập, đơn vị quản lý vận hành thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, lệnh vận hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng công trình, kịp thời khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, mực nước và lưu lượng nước về hồ. Hệ thống quan trắc, cảnh báo cùng các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố cũng phải được rà soát, hoàn thiện.

Đặc biệt, các hạng mục công trình phải được kiểm tra trước mùa lũ năm 2026 nhằm phát hiện sớm khiếm khuyết, kịp thời khắc phục, xử lý các hư hỏng, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, các chủ đập được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhiên liệu tại chỗ theo phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt; dự trữ lương thực, thực phẩm phục vụ mùa mưa bão dài ngày, tối thiểu 20 ngày trong trường hợp khu vực bị chia cắt.

Tăng cảnh báo, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được TP. Huế đặt ra là nâng cao khả năng cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương tại khu vực hạ du.

Theo đó, các chủ đập phải phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong vùng ảnh hưởng, bảo đảm thông tin, cảnh báo kịp thời trước và trong quá trình vận hành điều tiết lũ.

UBND các xã, phường có công trình thủy điện phải chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng; chuẩn bị phương án sơ tán người dân, lực lượng, phương tiện và địa điểm tránh trú. Công tác tuyên truyền, cảnh báo cũng cần được tăng cường để người dân chủ động phòng tránh, không bị động khi xảy ra tình huống bất thường.

Các hồ chứa thủy điện chủ động điều tiết nước trước khi đón các đợt mưa lớn sắp tới.

Lãnh đạo UBND TP. Huế đồng thời yêu cầu duy trì cơ chế phối hợp giữa Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, các sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường và chủ đập; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và chế độ thông tin, báo cáo.

Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong những ngày đầu tháng 10 khi thời tiết tại miền Trung có diễn biến phức tạp.

Ngày 4/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế có công văn yêu cầu UBND các xã, phường tập trung rà soát, cập nhật và hoàn thiện phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Trước đó, ngày 3/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện nghiêm Lệnh vận hành số 30/LVH-SNNMT ngày 22/9/2026 về điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền. Cùng với hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch cũng thực hiện điều tiết nước về hạ du sông Hương từ 10 giờ ngày 4/10.

Việc chủ động rà soát công trình, chuẩn bị nguồn lực, tăng cường cảnh báo và duy trì phối hợp giữa các đơn vị được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn đập, hồ chứa, vùng hạ du và người dân trước diễn biến khó lường của mùa mưa lũ năm 2026.