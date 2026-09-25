TP. Huế sáp nhập 6 ban quản lý dự án xuống còn 3 đơn vị

Trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế hiện tại. Ảnh: S.Thùy

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế, thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc sông Hương trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2.

Ban này có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công trình công cộng; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn khu vực Bắc sông Hương. Phạm vi quản lý gồm các phường, xã: Phú Xuân, Kim Long, Hương An, Hóa Châu, Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền, Phong Điền, Phong Dinh, Phong Quảng, Phong Thái, Quảng Điền, Đan Điền, xã A Lưới 1 đến A Lưới 5…

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam sông Hương trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3.

Ban mới có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 2 đơn vị tiền thân để tiếp tục quản lý, triển khai theo địa bàn được phân công.

Cũng theo quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế, thành lập Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình NN&PTNT TP. Huế.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành, thực hiện quản lý các dự án quy mô lớn, trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi; các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, trong đó có dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - các đô thị xanh (tiểu dự án tại TP. Huế).

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP. Huế cũng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Theo các quyết định, 3 ban quản lý dự án mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Mỗi đơn vị có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Mỗi ban được tổ chức 5 phòng gồm: Phòng Tài chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch hoặc Phòng Kế hoạch và Quản lý dự án, Phòng Kỹ thuật, Phòng Thẩm định, Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10 nhằm thực hiện phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.