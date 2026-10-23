Tp Huế rà soát dự án điện mặt trời, cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Lãnh đạo UBND thành phố Huế khảo sát vị trí dự kiến triển khai dự án điện mặt trời, cụm công nghiệp, định hướng thu hút đầu tư gắn với công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đi khảo sát một số vị trí dự kiến triển khai dự án điện mặt trời và các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn. Cùng đi còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan. Hoạt động nhằm đánh giá hiện trạng, rà soát điều kiện và chuẩn bị cơ sở phục vụ công tác kêu gọi đầu tư, góp phần định hướng phát triển kinh tế gắn với sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Rà soát quy hoạch, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

Tại các vị trí khảo sát, đoàn công tác tập trung xem xét hiện trạng sử dụng đất, điều kiện kết nối hạ tầng và khả năng đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Đây là cơ sở để đánh giá tính khả thi, xác định thuận lợi, khó khăn và xây dựng phương án thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế của từng khu vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp rà soát kỹ quy hoạch, hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất; đánh giá cụ thể những vấn đề còn vướng mắc trước khi tham mưu phương án kêu gọi đầu tư.

Công tác chuẩn bị cần bảo đảm sát thực tế, làm rõ các điều kiện triển khai, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và nâng cao chất lượng các dự án được lựa chọn.

Điện mặt trời, cụm công nghiệp gắn với công nghệ tiên tiến

Đối với các vị trí dự kiến triển khai dự án điện mặt trời, thành phố yêu cầu nghiên cứu sự phù hợp với quy hoạch, điều kiện hạ tầng và khả năng đấu nối. Đồng thời, cần xem xét đầy đủ các yếu tố môi trường, cảnh quan cũng như tác động có thể phát sinh đối với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế khảo sát vị trí dự kiến triển khai dự án điện mặt trời, cụm công nghiệp, định hướng thu hút đầu tư gắn với công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Đối với các cụm công nghiệp, những điều kiện thiết yếu như kết nối giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải cần được rà soát đồng bộ. Phương án giải phóng mặt bằng, nhu cầu tái định cư cũng cần được đánh giá để chủ động chuẩn bị, hạn chế những khó khăn trong quá trình triển khai.

Định hướng thu hút đầu tư không chỉ đặt ra yêu cầu về tính khả thi của dự án mà còn phải chú trọng công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, hạn chế nguy cơ phát sinh hệ lụy về môi trường và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế với cộng đồng dân cư.

Chuẩn bị nền tảng cho phát triển bền vững

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tổng hợp đầy đủ kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý những nội dung còn vướng mắc, báo cáo UBND thành phố xem xét. Trên cơ sở đó, từng bước hoàn thiện thông tin và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để giới thiệu, kêu gọi những nhà đầu tư có năng lực, phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế khảo sát vị trí dự kiến triển khai dự án điện mặt trời, cụm công nghiệp, định hướng thu hút đầu tư gắn với công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Việc khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng trước khi xúc tiến đầu tư góp phần nâng cao tính chủ động trong quản lý quy hoạch, sử dụng tài nguyên đất đai và chuẩn bị hạ tầng. Đặc biệt, lựa chọn dự án trên cơ sở hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, yêu cầu môi trường và lợi ích cộng đồng sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng có chất lượng.

Với định hướng thu hút đầu tư gắn cùng công nghệ tiên tiến, sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường, thành phố Huế hướng tới khai thác hợp lý tiềm năng từng khu vực, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng xanh, nâng cao chất lượng sống và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững./.