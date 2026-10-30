TP Huế quyết tâm chuyển hóa toàn diện 5 phường trọng điểm về an ninh, trật tự

Cuối tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo 138 TP Huế xác định 5 phường trọng tâm gồm: Thuận Hóa, Phú Xuân, Kim Long, An Cựu và Hương An để chuyển hóa toàn diện tình hình ANTT. Đối với 35 xã, phường còn lại, chính quyền địa phương phải rà soát, lựa chọn các địa bàn, tuyến, điểm nổi lên để tập trung xử lý, không để phát sinh điểm nóng.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao rồi quay lại đăng lên TikTok vừa bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 138 TP Huế, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và mở rộng các hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Tội phạm, vi phạm pháp luật và các yếu tố tác động đến ANTT có xu hướng tập trung tại một số địa bàn, khu vực trọng điểm, trong khi nguyên nhân và điều kiện phát sinh chưa được giải quyết căn cơ.

Đáng chú ý, số liệu 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, riêng 5 phường: Thuận Hóa, Phú Xuân, Kim Long, An Cựu và Hương An chiếm 55,32% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, 63% số vụ ma túy, 41,51% số vụ phạm tội về kinh tế, chức vụ và hơn 36% tổng số đối tượng quản lý trên toàn TP Huế. Tình hình tại một số địa bàn trung tâm còn diễn biến phức tạp.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Phú Xuân ra quân đảm bảo an ninh, trật tự.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, riêng 3 phường Thuận Hóa, Phú Xuân và Hương An xảy ra 5 vụ giết người, bằng tổng số vụ giết người trên toàn TP Huế trong cùng kỳ. Cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng khởi tố 10 vụ với 98 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng; các vụ việc tại 5 phường trọng tâm chiếm 90,91% số vụ và 98% số đối tượng của toàn thành phố.

Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT cũng đặt ra yêu cầu chấn chỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng phát hiện 52 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự vi phạm tại 5 phường, chiếm 28,89% số cơ sở vi phạm toàn thành phố…

Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân, người lao động tại các nhà máy, công ty.

Từ thực tế này, TP Huế triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn theo 3 giai đoạn với khung thời gian cụ thể nhằm kết hợp đấu tranh, xử lý tội phạm với khắc phục sơ hở trong quản lý Nhà nước và giải quyết nguyên nhân phát sinh vi phạm từ cơ sở.

Theo đó, giai đoạn 1, tập trung tổng rà soát, xác định địa bàn, tuyến, điểm, cơ sở và nhóm đối tượng cần chuyển hóa. Tại 5 phường trọng tâm, việc rà soát phải đến từng tổ dân phố, tuyến đường, kiệt, khu vực. Từng địa bàn được đưa vào diện chuyển hóa phải có hồ sơ, quyết định hoặc văn bản xác định phạm vi, mục tiêu, thời gian và đơn vị phụ trách.

Tổ công tác Công an TP Huế kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện đợt cao điểm và hoạt động của Tổ công tác 785.

Đối với 35 xã, phường còn lại, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn những thôn, tổ dân phố, tuyến, điểm, khu vực có tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội hoặc nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT. Việc lựa chọn phải đúng trọng tâm, tránh triển khai dàn trải, hình thức.

Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 TP Huế được phân công theo dõi 5 phường trọng tâm, trong đó Công an TP Huế phụ trách phường Thuận Hóa; Bộ Chỉ huy Quân sự phụ trách phường Hương An; Tòa án nhân dân phụ trách phường An Cựu; Viện Kiểm sát nhân dân phụ trách phường Phú Xuân; Sở Nội vụ phụ trách phường Kim Long. Chủ tịch UBND 5 phường trọng tâm phải trực tiếp chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm toàn diện trước lãnh đạo UBND TP Huế về kết quả chuyển hóa tại địa bàn.

Cơ quan điều tra Công an TP Huế bắt đối tượng trộm tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế phường Thuận Hóa.

Giai đoạn 2, tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa xã hội, khắc phục nguyên nhân phát sinh tội phạm, kết hợp quản lý Nhà nước với đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Các địa phương phải rà soát, quản lý và hỗ trợ những nhóm có nguy cơ vi phạm, nhất là thanh thiếu niên bỏ học, thiếu việc làm; người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù có nguy cơ tái phạm và người sử dụng trái phép chất ma túy. Các biện pháp quản lý, giáo dục được gắn với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, các sở, ngành tập trung khắc phục sơ hở trong lĩnh vực quản lý. Sở Xây dựng xử lý bất cập về giao thông, chiếu sáng, lòng đường, vỉa hè và không gian công cộng; Sở Công Thương phối hợp quản lý chợ, dịch vụ và kinh tế ban đêm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung giải quyết các vấn đề đất đai, môi trường, khu đất trống và công trình bỏ hoang có nguy cơ bị lợi dụng để phát sinh vi phạm…

Công an phường Phú Xuân tổ chức chương trình phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.

Trong công tác đấu tranh, Công an TP Huế triển khai các đợt cao điểm, tập trung vào tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, ma túy và tội phạm kinh tế; đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

Giai đoạn 3, tập trung củng cố kết quả, xử lý các tiêu chí chưa đạt và duy trì cơ chế quản lý thường xuyên, không để tình hình ANTT tái diễn phức tạp…

Công an phường Hương An test ma túy ngẫu nhiên đối với công nhân đang làm việc tại các nhà máy trên địa bàn.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tập trung các giải pháp chuyển hóa tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP Huế diễn ra cuối tháng 10/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tạo chuyển biến thực chất về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường rà soát, đánh giá toàn diện tình hình; xác định cụ thể địa bàn, tuyến, điểm và những vấn đề nổi cộm cần tập trung chuyển hóa. Đồng thời phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ.

Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố, Công an TP Huế được giao theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; tập trung kiểm tra những địa bàn chậm chuyển biến, nhiệm vụ chậm tiến độ và các vấn đề tồn đọng kéo dài. Kết quả chuyển hóa địa bàn phải gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu.

Kết quả cuối cùng phải thể hiện bằng những chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự, kỷ cương đô thị, môi trường du lịch và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng TP Huế an toàn, văn minh, thân thiện, xứng tầm đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.