TP Huế quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngăn chặn nhiều tàu cá đánh bắt trái phép

Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có 1.120 tàu cá đã đăng ký, cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia và tham gia khai thác biển. Trong đó, có 406 tàu cá có chiều dài trên 15m, 88 tàu cá có chiều dài từ 12 - 15m và 626 tàu cá có chiều dài từ 6 - 12m. Số tàu cá xa bờ đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 406 chiếc, đạt tỷ lệ 100%.

Tàu cá số hiệu TTH 17070-TS khai thác hải sản trái phép được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương ven biển ở TP Huế đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thủy sản, nhất là chống khai thác IUU. Đặc biệt qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều tàu cá có hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển gần bờ.

Gần đây nhất, vào chiều ngày 17/10, quá trình tuần tra tại vùng biển xã Chân Mây - Lăng Cô, lực lượng Hải đội Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Huế phát hiện 2 tàu cá số hiệu TTH 17070-TS do ông Văn Ánh (SN 1981) làm thuyền trưởng và TTH 96777-TS do ông Văn Tuấn (SN 1973, cùng trú tại thôn Tiến Hải, xã Phú Lộc) làm thuyền trưởng đang khai thác hải sản trái phép.

Lực lượng BĐBP TP Huế kịp thời ngăn chặn các tàu cá có hành vi đánh bắt hải sản trái quy định.

Tiếp đó, sáng ngày 18/10, tại vùng biển xã Phú Vinh, tàu tuần tra của BĐBP TP Huế phát hiện tàu cá TH 91554-TS do ông Bùi Văn Bốn (SN 1989, trú tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện cùng 7 thuyền viên đánh bắt hải sản trái phép.

Ngay sau đó, các tàu cá vi phạm trên đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép, thời gian qua, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, TP Huế đang thực hiện đợt cao điểm để chống khai thác IUU nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, TP Huế đã xử lý 2 vụ việc vi phạm IUU vì tàu cá đánh bắt vượt ranh giới cho phép trên biển, qua đó xử phạt tổng số tiền 212,5 triệu đồng.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 100% tàu cá xa bờ ở TP Huế đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Để tăng cường quản lý phương tiện tàu cá trên địa bàn, tại khu vực cảng cá Thuận An, TP Huế đã triển khai thống nhất quy trình kiểm tra niêm phong, tình trạng hoạt động và tín hiệu thiết bị VMS khi tàu cá xuất, nhập bến, ghi nhận kết quả kiểm tra trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử.

Đồng thời cơ quan chức năng đã thiết lập cảnh báo tự động đối với tàu mất kết nối VMS, vượt ranh giới, có hành trình bất thường hoặc nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiến hành quản lý chặt chẽ các trường hợp tàu cá xin ngắt VMS để sửa chữa, nằm bờ hoặc lưu cảng dài ngày, áp dụng biện pháp giám sát bảo đảm những tàu cá này không tham gia hoạt động trên biển.

Giúp ngư dân nắm rõ quy định, không vi phạm khai thác IUU

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân, chủ tàu cá đã được TP Huế chú trọng thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

Cán bộ Công an phường Thuận An (TP Huế) tích cực tuyên truyền ngư dân địa phương khai thác hải sản đúng quy định pháp luật.

Tại địa bàn phường ven biển Thuận An, nơi tập trung số lượng lớn tàu cá đánh bắt xa bờ của TP Huế với số lượng hàng trăm chiếc, ngoài thực hiện kế hoạch, giải pháp hỗ trợ ngư dân giải bản những tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép hoạt động) để chuyển đổi sinh kế, Công an phường Thuận An đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng BĐBP Cửa khẩu cảng Thuận An tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đến ngư dân. Qua đó giúp ngư dân an tâm bám biển, đánh bắt hải sản không vi phạm quy định.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Đức, Cảnh sát khu vực (CSKV) phụ trách tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An cho biết, hiện ở địa bàn có gần 100 tàu cá công suất lớn chuyên hoạt động đánh bắt dài ngày. Do đó, trước mỗi chuyến ra khơi hoặc khi ngư dân vừa cho tàu cập bến để bán hải sản thì CSKV, lực lượng Tổ ANTT ở cơ sở và BĐBP đã đến các khu neo đậu tàu, cảng cá để trò chuyện, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ngư dân.

Ngư dân TP Huế chấp hành nghiêm quy định khai thác đúng vùng biển và trúng đậm hải sản, giúp chủ tàu có kinh phí tu sửa phương tiện.

“Qua mỗi cuộc trò chuyện, chúng tôi đều nhắc nhở ngư dân kiểm tra lại thiết bị giám sát hải trình trên tàu cá trước khi xuất bến. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, giúp ngư dân nắm vững quy định của pháp luật, Công ước của Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982 cũng như các quy định về hoạt động khai thác ở vùng biển xa. Trong đó chú trọng tuyên truyền về các hành vi được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp như khai thác không có giấy phép; khai thác trong vùng cấm, trong thời gian cấm; khai thác trái phép trong vùng biển thuộc khu vực, quốc gia khác… để ngư dân hiểu rõ và không vi phạm”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Đức chia sẻ.

Ngư dân Trần Quy (ở phường Thuận An, TP Huế), chủ tàu cá TTH-962.62 TS có công suất 450CV chuyên hành nghề lưới vây chia sẻ: “Nhờ lực lượng Công an, BĐBP và các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nên chúng tôi đã nắm rõ các quy định của pháp luật khi cho tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Đặc biệt, tàu cá chúng tôi luôn chấp hành nghiêm việc đánh bắt cá ở ngư trường đúng quy định, không khai thác trái phép các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm. Và chấp hành nghiêm túc việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá… để tránh vi phạm IUU”.

Ngư dân ở các xã, phường ven biển TP Huế luôn chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống khai thác IUU.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết thêm, nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an và BĐBP đóng ở địa bàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật nên ngư dân ở địa phương đều chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy hải sản, không vi phạm IUU.

“Thời gian qua, ngư dân Thuận An đã không ngừng đầu tư đóng mới tàu cá, cải hoán máy móc, mua sắm ngư lưới cụ để phục vụ hoạt động vươn khơi bám biển. Nhờ nỗ lực bám biển của ngư dân, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của ngư dân địa phương ước đạt 10.901 tấn, đạt 103,8% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng khai thác đạt khoảng 9.150 tấn, nuôi trồng đạt 1.751 tấn. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với địa phương”, ông Lê Đình Phong khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh, chống khai thác IUU là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và ngư dân địa phương. Thời gian qua, TP Huế đã thực hiện nhiều kế hoạch, giải pháp, tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật về thủy sản, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Trong đó, TP Huế tiếp tục xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên với nhiều biện pháp đã và đang được thực hiện có hiệu quả, qua đó góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, hướng đến xây dựng nghề cá hiện đại, phát triển bền vững. Từ đó giúp ngư dân địa phương an tâm vươn khơi bám biển, nỗ lực đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá, mua sắm trang thiết bị, ngư lưới cụ để phục vụ hoạt động khai thác hải sản đạt hiệu quả cao hơn.