TP. Huế: Quy tập được một hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm của người dân

Đội 192 TP. Huế cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực rừng tràm của người dân xã Lộc An. Ảnh: L.Sáu

Theo Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh (68 tuổi) – nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Nam Hòa cung cấp, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm và đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ.

Vị trí tìm thấy hài cốt liệt sĩ nằm ở khu vực Tằm Búng Binh, trong rừng trồng tràm của một người dân địa phương, thuộc thôn An Hòa, xã Lộc An.

Được biết, trong thời kỳ chiến tranh, nơi đây là nghĩa trang chôn cất tập trung của các đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và Điểm cao 303, thuộc huyện Phú Lộc cũ.

Nhiều năm trước, địa phương có tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhưng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Liệt sĩ được tìm thấy lần này được bọc trong tăng bộ đội, hài cốt còn 25 cái răng, nhiều đoạn xương cánh tay, xương đùi, xương cẳng tay dài từ 11 đến 27cm và nhiều xương vỡ vụn.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và đại diện lãnh đạo xã Lộc An nắm thông tin từ các nhân chứng tại địa phương. Ảnh: L.Sáu

Di vật được chôn cất cùng liệt sĩ gồm: thắt lưng, đôi dép cao su, đôi tất, bàn chải đánh răng màu đỏ, chiếc lược, 25 cúc áo, quần và một tấm tăng.

Hiện chưa xác định được thông tin về liệt sĩ. Đội 192 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Có mặt tại hiện trường tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã nói lời cảm ơn các nhân chứng cung cấp thông tin. Đồng thời, yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp với các nhân chứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động thêm lực lượng, phương tiện để tổ chức đào tìm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.