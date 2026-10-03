Tp. Huế: Phường Thuận An xây dựng chuỗi giá trị thủy sản gắn với kinh tế biển xanh

Hợp tác xã (HTX) Chế biến Thủy sản Thuận An tổ chức lễ ra mắt

Chiều 2/10, tại Cảng cá Thuận An (Tp. Huế), Hợp tác xã (HTX) Chế biến Thủy sản Thuận An tổ chức lễ ra mắt, đánh dấu bước khởi đầu trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản, hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho thành viên, người dân địa phương.

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Nông dân và Hội Nghề cá thành phố Huế. Về phía địa phương có đồng chí Lại Thành Trung - UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thuận - UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Hoàng Phước - UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các hội, đoàn thể cùng Hội đồng quản trị và các thành viên Hợp tác xã.

Tạo nền tảng liên kết nghề biển

HTX Chế biến Thủy sản Thuận An là tổ chức có tư cách pháp nhân, được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, đặt trụ sở tại Cảng cá Thuận An. HTX hướng đến tập hợp, liên kết các thành viên trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản, qua đó nâng cao chất lượng, sản lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập.

Lãnh đạo phường Thuận An tặng hoa chúc mừng

Các lĩnh vực đăng ký hoạt động gồm chế biến, bảo quản thủy sản đông lạnh, thủy sản khô, nước mắm và các sản phẩm khác từ thủy sản; đồng thời từng bước phát triển dịch vụ tham quan, du lịch trải nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, chúc mừng sự ra đời của Hợp tác xã, khẳng định đây là bước phát triển mới trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản tại địa phương. Đồng thời đề nghị Hợp tác xã sớm hoàn thiện phương án sản xuất, kinh doanh; chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và phát triển các sản phẩm đặc trưng của Thuận An.

Hướng tới chuỗi giá trị thủy sản

HTX được định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số. Cùng với đó là nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và từng bước hình thành chuỗi giá trị từ nguyên liệu, chế biến, xây dựng thương hiệu đến tiêu thụ.

Đây cũng là hướng đi góp phần phát huy lợi thế kinh tế biển của Thuận An, nâng cao giá trị nguồn thủy sản, tạo thêm việc làm và mở rộng cơ hội tăng thu nhập cho người dân gắn với nghề biển và nghề chế biến truyền thống.

Trao tặng HTX chum sành ủ mắm

Dịp này, Dự án “Thủy sản xanh - Kinh tế tuần hoàn do phụ nữ nghề cá khởi tạo tại TP Huế” trao tặng HTX 20 chum sành ủ mắm, tổng trị giá 54 triệu đồng, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm và từng bước nâng cao giá trị nghề chế biến thủy sản truyền thống.

HTX được kỳ vọng góp phần phát huy tiềm năng kinh tế biển

Sự ra đời của HTX Chế biến Thủy sản Thuận An mở thêm một hướng liên kết để nguồn nguyên liệu thủy sản được khai thác, chế biến và tiêu thụ hiệu quả hơn. Với định hướng sản xuất gắn với chất lượng, an toàn thực phẩm, công nghệ, thương hiệu và kinh tế tuần hoàn, HTX được kỳ vọng góp phần phát huy tiềm năng kinh tế biển, nâng giá trị thủy sản, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho người dân, hướng tới sự phát triển xanh, hiệu quả và bền vững của địa phương./.