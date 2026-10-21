Tp. Huế: Phường Phong Phú khảo sát hộ nghèo, thúc đẩy sinh kế bền vững

Lãnh đạo phường Phong Phú khảo sát hộ nghèo, tìm giải pháp hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ngày 20/10/2026, lãnh đạo phường Phong Phú (Tp. Huế) đã tổ chức khảo sát thực tế tại các hộ nghèo nhằm nắm bắt hoàn cảnh, xác định nguyên nhân và xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp. Hoạt động hướng đến nâng cao thu nhập, phát huy nội lực và tạo nền tảng giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Khảo sát thực tế, xác định đúng nhu cầu

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Đặng Hữu Danh - UVBTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường.

Theo báo cáo, đầu năm 2026, phường Phong Phú có 78 hộ nghèo, dự kiến đến cuối năm có 18 hộ thoát nghèo. Trước thực tế đó, việc khảo sát trực tiếp giúp chính quyền địa phương đánh giá sát hoàn cảnh từng gia đình, từ điều kiện nhà ở, việc làm, thu nhập đến tình hình lao động và khả năng phát triển kinh tế.

Lãnh đạo phường Phong Phú khảo sát hộ nghèo, tìm giải pháp hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo phường Phong Phú khảo sát hộ nghèo, tìm giải pháp hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Tại các hộ dân, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Qua đó, từng bước nhận diện nguyên nhân nghèo và xác định nhu cầu hỗ trợ thiết thực, tránh triển khai dàn trải, thiếu phù hợp với điều kiện thực tế.

Hỗ trợ sinh kế, mở rộng cơ hội việc làm

Trên cơ sở kết quả khảo sát, phường Phong Phú sẽ rà soát, phân loại từng trường hợp để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Các giải pháp tập trung vào tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đào tạo nghề và kết nối việc làm, giúp người dân có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đối với những hộ có điều kiện lao động và khả năng phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế cần gắn với nhu cầu thực tế, năng lực của từng thành viên và điều kiện sản xuất của gia đình. Việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo thu nhập ổn định và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Song song với đó, địa phương chú trọng kết nối người dân với các cơ hội việc làm, đào tạo nghề phù hợp, đồng thời hướng dẫn tiếp cận các chính sách an sinh xã hội theo quy định. Sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức liên quan và người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội phát triển và bảo đảm các hộ nghèo được hỗ trợ đúng nhu cầu.

Phát huy nội lực, hướng tới giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà cần tạo điều kiện để mỗi gia đình chủ động vươn lên bằng lao động, sản xuất và việc làm ổn định. Vì vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và địa phương, phường Phong Phú chú trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khuyến khích người dân phát huy khả năng, chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Lãnh đạo phường Phong Phú khảo sát hộ nghèo, tìm giải pháp hỗ trợ sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Khảo sát thực tế là cơ sở để địa phương xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu và lựa chọn giải pháp phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo. Khi hỗ trợ sinh kế đi đôi với đào tạo nghề, kết nối việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, người dân sẽ có thêm điều kiện cải thiện đời sống, củng cố khả năng tự chủ kinh tế.

Với cách tiếp cận sát thực tế, lấy người dân làm trung tâm và phát huy nội lực cộng đồng, phường Phong Phú hướng tới mục tiêu giảm nghèo thực chất, hạn chế tái nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.