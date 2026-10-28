Tp Huế: Phường Mỹ Thượng hỗ trợ ngư lưới cụ, tạo sinh kế bền vững cho người dân

Phường Mỹ Thượng, Tp. Huế triển khai hỗ trợ ngư lưới cụ cho nhóm cộng đồng khai thác thủy sản đầm phá

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế triển khai hỗ trợ ngư lưới cụ cho nhóm cộng đồng khai thác thủy sản đầm phá, tạo điều kiện để các hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và từng bước ổn định sinh kế.

Hỗ trợ tư liệu sản xuất, mở hướng thoát nghèo

Chiều 27/10, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Thượng tổ chức bàn giao ngư lưới cụ cho nhóm cộng đồng khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn về tư liệu sản xuất, tiếp thêm động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Thượng tổ chức bàn giao ngư lưới cụ cho nhóm cộng đồng khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn

Dự án được triển khai theo Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND phường Mỹ Thượng, thuộc Dự án 3, Tiểu dự án 1 – Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025.

Tham dự buổi bàn giao có ông Trần Mạnh Phương, Chủ tịch Hội Nông dân phường, Trưởng nhóm cộng đồng; ông Nguyễn Tấn Nam, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, cùng đại diện cán bộ chuyên môn, tổ trưởng tổ dân phố và các hộ tham gia dự án tại Triều Thủy, Mỹ Lam.

Liên kết cộng đồng, nâng cao hiệu quả khai thác

Dự án có tổng kinh phí 333,28 triệu đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, tương đương 60%, phần đối ứng của người dân là 133,28 triệu đồng, chiếm 40%. Có 9 thành viên tham gia, gồm 7 thành viên thuộc hộ cận nghèo, 1 thành viên thuộc hộ mới thoát nghèo năm 2024 và 1 thành viên thuộc hộ khác.

Theo phương án được phê duyệt, ngư lưới cụ được hỗ trợ nhằm phục vụ khai thác thủy sản đầm phá, giúp các hộ duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả khai thác và cải thiện thu nhập. Các thành viên còn được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng, theo dõi kết quả sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh tế trong quá trình triển khai mô hình.

Không chỉ hỗ trợ phương tiện sản xuất, dự án còn khuyến khích các thành viên tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ. Đây là nền tảng để cộng đồng cùng phát triển sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước giảm thiểu nguy cơ tái nghèo.

Nâng cao đời sống, hướng tới giảm nghèo bền vững

Việc hỗ trợ ngư lưới cụ thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với đời sống người dân, nhất là những hộ còn gặp khó khăn về kinh tế. Khi có thêm điều kiện sản xuất, người dân có cơ hội cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và chủ động hơn trong việc ổn định cuộc sống.

Khi có thêm điều kiện sản xuất, người dân có cơ hội cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, các thành viên cần sử dụng ngư lưới cụ đúng mục đích, chú trọng bảo quản phương tiện, nâng cao kỹ thuật khai thác và thực hiện các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đầm phá. Việc kết hợp hỗ trợ sinh kế với ý thức khai thác có trách nhiệm sẽ góp phần bảo vệ môi trường, duy trì nguồn lợi tự nhiên và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ những hỗ trợ thiết thực, phường Mỹ Thượng hướng đến mục tiêu giúp người dân phát huy nội lực, tăng cường gắn kết cộng đồng và từng bước thoát nghèo ổn định. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trong xây dựng sinh kế bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên và nâng cao chất lượng cuộc sống./.