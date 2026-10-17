Tp. Huế: Phường Hương Thủy kiểm tra đột xuất, tăng cường an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra của UBND phường Hương Thủy kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên địa bàn, góp phần phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong hai ngày 14 và 15/10/2026, UBND phường Hương Thủy (Tp. Huế) đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại trường học, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ và điểm bán thức ăn đường phố. Hoạt động nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 13/3/2026 về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong hai ngày 14 và 15/10/2026, UBND phường Hương Thủy đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tại các trường mầm non, trường có tổ chức bán trú, cơ sở buôn bán nhỏ lẻ và điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Hoạt động có sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Hoạt động kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động nhận diện và hạn chế những nguy cơ có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động nhận diện và hạn chế những nguy cơ có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, tại trường học và các cơ sở phục vụ ăn uống, việc bảo đảm điều kiện vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe trẻ em.

Kiểm soát điều kiện chế biến, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý; vệ sinh cá nhân của nhân viên chế biến; nguồn gốc nguyên liệu; điều kiện khu vực bếp ăn; xuất xứ hàng hóa, nhãn mác và hạn sử dụng của sản phẩm.

Kiểm tra xuất xứ hàng hóa, nhãn mác và hạn sử dụng của sản phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Thực tế cho thấy, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc khâu bảo quản, chế biến thiếu vệ sinh đều có thể làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời cần đi đôi với việc duy trì các điều kiện vệ sinh trong hoạt động hằng ngày, thay vì chỉ thực hiện khi có đoàn kiểm tra.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học

Đối với bếp ăn trường học, trách nhiệm này càng cần được coi trọng nhằm bảo vệ trẻ em, nhóm cần được chăm sóc và bảo đảm an toàn trong từng bữa ăn.

Nâng cao ý thức, hướng tới phát triển bền vững

Song song với công tác kiểm tra, UBND phường Hương Thủy chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, điểm bán thức ăn đường phố và người dân.

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm

Các cơ sở cần chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu, thực hiện đúng quy trình bảo quản và chế biến, kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng. Người dân cũng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên những địa điểm kinh doanh đáp ứng điều kiện vệ sinh.

Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là nhiệm vụ quản lý của chính quyền mà còn là trách nhiệm chung của nhà trường, cơ sở kinh doanh, người chế biến và cộng đồng. Duy trì kiểm tra, tăng cường tuyên truyền và xây dựng thói quen tiêu dùng an toàn sẽ góp phần phòng ngừa ngộ độc, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững tại địa phương./.