Tp. Huế: Phường Dương Nỗ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học

Đoàn liên ngành phường Dương Nỗ kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, minh bạch.

Từ ngày 20/9 đến 20/10/2026, phường Dương Nỗ (Tp. Huế) sẽ triển khai đợt kiểm tra cao điểm tại các cơ sở giáo dục nhằm kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, đủ định lượng và rõ nguồn gốc.

Rà soát toàn diện điều kiện an toàn thực phẩm

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 16/9/2026, UBND phường Dương Nỗ tổ chức kiểm tra, rà soát công tác an toàn thực phẩm tại các trường học có bếp ăn bán trú, căng tin hoặc sử dụng suất ăn sẵn.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở giáo dục

Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Trần Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường, làm Trưởng đoàn. Thành phần tham gia gồm đại diện Phòng Văn hóa và Xã hội, Trạm Y tế, Công an phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng các đơn vị liên quan.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý; hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến và nguồn nước sử dụng.

Kiểm tra, rà soát các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp và chế biến thực phẩm

Kiểm soát chặt nguồn thực phẩm và bếp ăn bán trú

Tại các cơ sở giáo dục, Đoàn kiểm tra đối chiếu quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia suất ăn; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh và khử khuẩn.

Đặc biệt, bếp ăn bán trú được rà soát các điều kiện liên quan đến quá trình cung cấp và chế biến thực phẩm. Việc kiểm tra nhằm nhận diện sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nội dung chưa bảo đảm.

Đoàn cũng kiểm tra thực đơn, đơn giá, định lượng và khẩu phần ăn thực tế; việc công khai thực đơn, định lượng và nguồn thực phẩm để phụ huynh có điều kiện theo dõi, giám sát.

Sự tham gia của phụ huynh trong quá trình giám sát không chỉ góp phần tăng tính minh bạch mà còn thúc đẩy trách nhiệm của nhà trường và các đơn vị cung cấp thực phẩm.

Minh bạch bữa ăn, hướng tới phát triển bền vững

Đợt kiểm tra cao điểm kéo dài từ ngày 20/9 đến ngày 20/10/2026, bao gồm các cơ sở giáo dục có bếp ăn, căng tin, sử dụng suất ăn sẵn và các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho trường học trên địa bàn.

Qua hoạt động này, phường Dương Nỗ hướng đến nâng cao trách nhiệm của từng cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp thực phẩm và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng với phụ huynh.

Về lâu dài, kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm đến bàn ăn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm, thúc đẩy chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong lĩnh vực giáo dục và đời sống cộng đồng.

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Khi nguồn nguyên liệu được kiểm soát, quy trình chế biến được giám sát và thông tin về bữa ăn được công khai, niềm tin của phụ huynh được củng cố, sức khỏe học sinh được bảo vệ.