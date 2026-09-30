Tp. Huế: Phụ nữ xã Lộc An chủ động chuyển đổi số vì cộng đồng hiện đại

Hội nghị truyền thông phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 tại xã Lộc An, Tp. Huế

Chiều 29/9/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức Hội nghị truyền thông phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026 và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026–2031. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và phát huy vai trò của phụ nữ trong tiến trình chuyển đổi số tại địa phương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thùy Na - Ủy viên Thường vụ, Phó Ban Công tác Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế; đồng chí Mai Cẩm Nhung - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An; cùng các đồng chí Chi hội trưởng và Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ của 16 thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Thị Thùy Na - Ủy viên Thường vụ, Phó Ban Công tác Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế phát biểu tại Hội nghị

Nâng cao năng lực số từ cơ sở

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thùy Na truyền đạt những nội dung cơ bản về “Bình dân học vụ số”, tập trung vào nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công việc, học tập và đời sống.

Thông qua việc tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ số và những tiện ích của môi trường số, cán bộ, hội viên, phụ nữ từng bước nâng cao năng lực số, chủ động thích ứng với những thay đổi trong đời sống xã hội.

Đối với địa bàn cơ sở, việc nâng cao kỹ năng số cho phụ nữ không chỉ tạo điều kiện để mỗi cán bộ, hội viên sử dụng hiệu quả công nghệ mà còn góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Đây cũng là nền tảng để phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục, dịch vụ trên môi trường số.

Phụ nữ đồng hành cùng chuyển đổi số

Hội nghị đồng thời triển khai những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm bắt các chủ trương, định hướng lớn và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Trong tiến trình chuyển đổi số, phụ nữ không chỉ là đối tượng được trang bị kỹ năng mà còn là lực lượng trực tiếp lan tỏa kỹ năng số trong gia đình và cộng đồng. Từ cán bộ Hội, Chi hội trưởng đến từng hội viên, việc chủ động học hỏi, sử dụng công nghệ và dịch vụ số có thể tạo thêm những kết nối thiết thực giữa người dân với chính quyền và các hoạt động xã hội.

Việc phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng chính quyền số, xã hội số vì vậy cần được gắn với tuyên truyền thường xuyên, nâng cao kỹ năng thực hành và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích số một cách thuận lợi, an toàn, hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị

Chung sức xây dựng quê hương hiện đại

Thông qua Hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và xã hội số.

Từ những kỹ năng số được hình thành ở cơ sở, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ có thể trở thành một hạt nhân lan tỏa tinh thần học tập, ứng dụng công nghệ và chủ động thích ứng với môi trường số. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại.

Chuyển đổi số chỉ thực sự bền vững khi trở thành năng lực của cộng đồng. Với sự tham gia chủ động của phụ nữ, Lộc An có thêm nguồn lực để đưa công nghệ vào đời sống, thu hẹp khoảng cách số và xây dựng một xã hội số lấy người dân làm trung tâm, hướng tới quê hương Lộc An văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.