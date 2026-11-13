TP Huế phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác hiệu quả các không gian đô thị

Nhiều chương trình quy mô

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, hiện, TP Huế đã định hình các chương trình quy mô lớn từ nay đến năm 2030; trong đó năm 2027 có ít nhất năm lễ hội, chương trình có quy mô, được tổ chức vào các thời điểm phù hợp, làm điểm nhấn cho từng quý.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh xem xét các phương án hình thành sản phẩm công nghiệp văn hóa tại khu vực Nhà máy xi măng Long Thọ cũ.

“Các chương trình chính này sẽ được duy trì và tổ chức định kỳ hằng năm trong thời gian tiếp theo. Trong đó, có ba chương trình công nghiệp văn hóa, sáng tạo được tổ chức theo định hướng trở thành IP (Intellectual Property, thương hiệu sở hữu trí tuệ) cho Huế, gồm: Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia The Huế Creators; Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế Wonderverse (đã được tổ chức thành công từ năm 2026); Lễ hội Ánh sáng quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho hay. Cùng với đó, các hoạt động, sự kiện của Festival Huế cũng tiếp tục được đổi mới, nâng cấp, phù hợp với xu thế bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô trong dòng chảy thời đại.

Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo đa quốc gia The Huế Creators mùa đầu tiên năm 2027 dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo đến từ năm quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore và Indonesia. Chương trình lấy văn hóa, di sản và con người Huế làm nguồn cảm hứng, kỳ vọng kết nối các nhà sáng tạo trong nước và quốc tế với nghệ nhân, cộng đồng địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo. The Huế Creators sẽ được sáng tạo xoay quanh các chủ đề nội dung: Lễ, Âm, Vị, Nghề và Huế hôm nay.

Lãnh đạo TP Huế khảo sát khu vực sân khấu trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Qua đó, các nhà sáng tạo có cơ hội tiếp cận thế giới nghi thức, kiến trúc, cổ phục, mỹ học cung đình; khám phá Nhã nhạc cung đình, Ca Huế và âm nhạc truyền thống; tìm hiểu chiều sâu ẩm thực Huế; trải nghiệm các làng nghề, kỹ thuật chế tác truyền thống và từng bước đưa những ý tưởng sáng tạo vào đời sống đương đại.

Ngoài ra, Lễ hội Ánh sáng quốc tế Huế 2027 cũng là một trong những điểm nhấn của công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Không gian cảnh quan sông Hương sẽ được khai thác làm sân khấu trình diễn nghệ thuật độc đáo: Mặt nước được sử dụng làm màn chiếu trình diễn ánh sáng trên màn nước, không gian bầu trời sẽ có drone show (trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái). Chương trình diễn ra vào tháng 6, kỳ vọng sẽ phát huy giá trị cảnh quan và di sản Huế, thúc đẩy kinh tế đêm và các hoạt động du lịch tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, vào ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tới, Huế sẽ phối hợp với doanh nghiệp khởi công một công trình dự án Đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa tại khu A, khu đô thị An Vân Dương. Ngay sau đó, thành phố sẽ công bố đề án về phát triển công nghiệp văn hóa của Huế, công bố các khu đất kêu gọi đầu tư khai thác văn hóa và dịch vụ du lịch đi kèm. Ngoài ra, công viên “Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh” trên trục đường Võ Nguyên Giáp cũng sẽ được đầu tư các thiết chế phục vụ các hoạt động văn hóa, dịch vụ du lịch. TP Huế định hướng có thiết chế văn hóa quy mô với khu may đo, trình diễn áo dài, nhà hàng ẩm thực cung đình và đặc sản Huế, không gian sân khấu biểu diễn, khu sáng tạo văn hóa…

Định hình các không gian công nghiệp văn hóa

Mới đây, ngày 5/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khảo sát một số địa điểm dự kiến bố trí quỹ đất phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Lãnh đạo TP Huế xem xét các phương án quy hoạch tại khu vực đồn Mang Cá cũ.

Lãnh đạo thành phố đã khảo sát tại đồn Mang Cá, khu vực từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ Kinh thành Huế dưới triều Nguyễn, để xem xét định hướng xây dựng không gian công nghiệp văn hóa. Sau khi thực hiện dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, đồn Mang Cá được bàn giao cho quận Phú Xuân, nay là phường Phú Xuân làm trụ sở hành chính.

Theo định hướng của UBND TP Huế, sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng cụm công nghiệp văn hóa tại đồn Mang Cá (gồm cả Mang Cá lớn và Mang Cá nhỏ) với việc tổ chức các hoạt động biểu diễn, sáng tạo, dịch vụ…, đồng thời kết nối với tuyến du lịch đường sông. Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị làm rõ định hướng, loại hình và sản phẩm của cụm công nghiệp văn hóa, bảo đảm gắn với công nghiệp biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật và du lịch đường sông. Các phương án phải chứng minh tính khả thi và hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, tại khu vực sân khấu và không gian cộng đồng phía sau Bia Quốc Học, TP Huế cũng định hướng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ban đêm, tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân, du khách. Các đơn vị liên quan chủ động làm việc với doanh nghiệp có năng lực để tìm kiếm phương án đầu tư, khai thác; trước mắt có thể tổ chức biểu diễn định kỳ hằng tháng, từng bước nâng tần suất lên hằng tuần khi phát huy hiệu quả.

Đối với Nhà máy Xi măng Long Thọ cũ, Chủ tịch UBND thành phố định hướng nghiên cứu bảo tồn các giá trị hiện hữu, kết hợp hình thành không gian biểu diễn nghệ thuật. Phương án chỉnh trang cần tính đến việc mở rộng tầm nhìn hướng ra sông, bố trí bến thuyền, bãi đỗ xe và các công trình công cộng; đồng thời nghiên cứu quy hoạch tổng thể, xác định quy mô đầu tư phù hợp, bảo đảm kết nối các không gian, tránh đầu tư manh mún…

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của Huế còn rất lớn, nhất là khi hệ thống di sản, kiến trúc, cảnh quan và không gian thiên nhiên hòa quyện, tạo nên lợi thế riêng để hình thành những sản phẩm văn hóa có chiều sâu và giá trị gia tăng cao. Đối với Đề án phát triển công nghiệp văn hóa, Huế sẽ thực hiện theo hướng vừa xây dựng, vừa lựa chọn một số nội dung để triển khai thí điểm có kiểm soát. Qua thực tiễn, tiếp tục đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện mô hình; những nội dung đủ điều kiện cần mạnh dạn triển khai để kiểm nghiệm hiệu quả, từng bước hình thành phương thức tổ chức, khai thác phù hợp với đặc thù của địa phương…