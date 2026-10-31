TP Huế phát huy sức mạnh khoa học, công nghệ để kiến tạo tương lai bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Với quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, thành phố Huế đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những nhiệm vụ gắn với thực tiễn. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026 tạo nền tảng quan trọng để Huế nâng cao năng lực quản trị, phát huy giá trị di sản, thúc đẩy kinh tế số và hướng đến mô hình phát triển bền vững.

Sáng 30/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Khoa học, công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển nền tảng số ghi nhận được nhiều chuyển biến tích cực. Phần lớn nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đã hoàn thành hoặc triển khai theo tiến độ.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Huế đã đặt hàng 14 nhiệm vụ nghiên cứu, tập trung vào mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp; phát triển kinh tế di sản số cùng những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Đáng chú ý, tỷ lệ kết quả nghiên cứu cấp thành phố được ứng dụng đạt 68%.

Nền tảng kết nối “3 nhà” tiếp nhận 106 vấn đề, bài toán thực tiễn từ các sở, ngành, địa phương, thu hút 21 nhóm, nhà khoa học và 18 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Đây là hướng tiếp cận quan trọng nhằm đưa hoạt động nghiên cứu đến gần hơn với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý, hạn chế tình trạng nghiên cứu thiếu địa chỉ ứng dụng.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được thúc đẩy. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Huế xếp thứ 6 toàn quốc. Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố năm 2026 thu hút 97 ý tưởng, dự án tham gia. Hoạt động kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ cũng được tăng cường.

Những kết quả này cho thấy khoa học, công nghệ đang từng bước trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao đổi tại cuộc họp

Chuyển đổi số mở rộng không gian phát triển

Cùng với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Huế tiếp tục gắn với cải cách thủ tục hành chính, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn.

Đến thời điểm báo cáo, thành phố cung cấp 2.122 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó có 1.542 thủ tục toàn trình. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 96,97%, cấp kết quả điện tử đạt 95,12%. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và liên thông với 12 hệ thống của các bộ, ngành.

Các tiện ích số ngày càng phát triển, 34 dịch vụ đô thị thông minh đã được triển khai. Nền tảng Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, tỷ lệ hài lòng đối với phản ánh hiện trường đạt trên 92%. Đây là những kết quả thể hiện rõ vai trò của công nghệ số trong kết nối chính quyền với người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị đô thị.

Đáng chú ý, lợi thế về di tích, di sản tiếp tục được Huế khai thác thông qua số hóa, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo tại các điểm di tích, định danh và trưng bày số cổ vật. Không chỉ hỗ trợ bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa, những giải pháp này còn mở ra phương thức tiếp cận mới đối với di sản, tạo thêm sản phẩm cho du lịch thông minh và kinh tế số.

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa đối với một thành phố giàu bản sắc văn hóa như Huế, nơi công nghệ không thay thế giá trị truyền thống mà góp phần bảo tồn, lan tỏa và gia tăng giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Tháo gỡ điểm nghẽn, lấy hiệu quả làm thước đo

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế. Hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin tại cơ sở chưa đồng bộ; một số phần mềm, nền tảng dùng chung đang tiếp tục hoàn thiện. Công tác tạo lập, làm sạch dữ liệu chuyên ngành và bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh yêu cầu đánh giá thực chất kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, làm rõ hiệu quả mang lại và mức độ đóng góp đối với tăng trưởng, phát triển thành phố. Các sở, ngành cần nhận diện đúng điểm nghẽn, xác định những bài toán lớn cần giải quyết bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Với thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2026 chỉ còn hai tháng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Những nhiệm vụ quá hạn phải có kế hoạch cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm trong tháng 11. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh cập nhật, hoàn thiện dữ liệu đất đai.

Đối với giải ngân, Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố rà soát đầy đủ nhiệm vụ, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết, đánh giá chính xác tình hình bố trí kinh phí và kết quả giải ngân. Việc giao nhiệm vụ, bố trí đơn vị làm chủ đầu tư cần phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực, chuẩn bị tốt cho năm sau.

Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt lưu ý phải cân đối giữa các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quan tâm những nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng có khả năng tạo giá trị gia tăng. Các sở, ngành cần chủ động đề xuất nhiệm vụ xuất phát từ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và thực tiễn địa phương, xác định rõ đối tượng áp dụng, khả năng ứng dụng và hiệu quả mang lại.

Việc xây dựng dữ liệu, triển khai hệ thống và nền tảng số phải có kế hoạch, lộ trình, thứ tự ưu tiên, bảo đảm kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối hướng dẫn chuyên môn; các sở, ngành xác định nhu cầu và nhiệm vụ ưu tiên trong từng lĩnh vực quản lý.

Một định hướng đáng chú ý là từ năm 2027, thành phố sẽ tăng cường đánh giá thường xuyên theo từng lĩnh vực, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại người đứng đầu. Đối với Đề án 06, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh số hóa, rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo chuyển biến thiết thực trong dịch vụ công trực tuyến.

Từ những kết quả đạt được và định hướng chỉ đạo quyết liệt, có thể thấy Huế đang từng bước chuyển từ tư duy ứng dụng công nghệ đơn thuần sang khai thác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như những động lực phát triển dài hạn. Điều quan trọng không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu, mà còn phải biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, biến dữ liệu thành nguồn lực, biến di sản thành giá trị kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì thế cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Đây chính là nền tảng để Huế phát huy hài hòa các nguồn lực văn hóa, kinh tế, xã hội và môi trường, xây dựng đô thị di sản thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bao trùm và bền vững./.