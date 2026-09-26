TP Huế phát huy giá trị các lợi thế cạnh tranh, thu hút dòng vốn FDI chất lượng - Bài 2: Từ tư duy 'chờ nhà đầu tư' sang 'chủ động hợp tác có chọn lọc'

Chủ động kết nối nhà đầu tư

Một thay đổi dễ nhận thấy trong chiến lược xúc tiến đầu tư của Huế thời gian qua là sự chuyển dịch từ cách làm thụ động sang chủ động tiếp cận, tìm kiếm các đối tác quốc tế. Từ đầu năm đến nay, TP liên tục tổ chức các hoạt động xúc tiến, đón và làm việc với nhiều đoàn công tác, DN, tổ chức quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 3, lãnh đạo TP làm việc với tổ chức Fundación Metrópoli (Tây Ban Nha) để trao đổi về quy hoạch chiến lược đô thị, phát triển “lãnh thổ thông minh”, khai thác giá trị di sản gắn với đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh. Đây không đơn thuần là hoạt động trao đổi chuyên môn mà còn mở ra cơ hội để Huế tiếp cận các mô hình quy hoạch tiên tiến, tạo nền tảng thu hút những dự án đầu tư chất lượng cao trong tương lai.

Từ 30/5 - 5/6, Đoàn công tác của TP có chương trình làm việc tại Thượng Hải và Bắc Kinh nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Huế đến thị trường Trung Quốc. Hoạt động cũng góp phần mở rộng kết nối với các DN, tổ chức và đối tác tiềm năng, tạo thêm cơ hội hợp tác về thương mại, du lịch, đầu tư.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (bên phải) trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ về mở rộng hợp tác giữa Huế và các địa phương Trung Quốc. (Ảnh: UBND TP Huế)

Trong tháng 6, Huế tiếp tục đón các đoàn DN Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác; bàn về hợp tác phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, kết hợp khám, chữa bệnh, nghỉ dưỡng, dịch vụ thẩm mỹ; thúc đẩy kết nối hàng không, thương mại, đầu tư giữa Huế với các đối tác Hàn Quốc.

Không dừng lại ở việc đón các đối tác đến tìm hiểu, trong tháng 7, Huế tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, mở ra những hướng hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch y tế, công nghệ sinh học, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe và nhiều DN Hàn Quốc đã bày tỏ mong muốn nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Huế. TP cũng đề xuất nghiên cứu mở đường bay trực tiếp hoặc các chuyến bay charter đến sân bay Phú Bài.

Mới đây, ngày 6/9, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản, tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuỗi hoạt động xúc tiến diễn ra liên tục trong nhiều tháng cho thấy Huế đang chuyển mạnh từ tư duy “chờ nhà đầu tư tìm đến” sang chủ động mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, tiếp cận trực tiếp các tập đoàn và địa phương có tiềm năng. Nếu trước đây, hoạt động xúc tiến đầu tư chủ yếu dừng ở việc quảng bá tiềm năng, lợi thế, thì nay Huế hướng đến những cam kết hợp tác cụ thể, thực chất.

Tháng 7/2026, Đoàn công tác TP Huế tham quan hệ thống công nghệ, cơ sở vật chất của Tập đoàn Shinsang, Hàn Quốc. (Ảnh: UBND TP Huế)

TP không chỉ đặt mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư mà còn hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với địa phương, DN, tổ chức quốc tế; qua đó tạo nền tảng để các dự án đầu tư được lựa chọn, triển khai phù hợp hơn với định hướng phát triển bền vững và chiến lược dài hạn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong DN FDI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung khẳng định, TP cam kết luôn đồng hành cùng với các DN, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, ổn định và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư yên tâm gắn bó lâu dài với Huế.

Thành ủy Huế xác định phát triển kinh tế FDI trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Cùng với đó, Huế tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, dân vận và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong DN FDI; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư có năng lực, bản lĩnh và tư duy hội nhập; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Tinh thần xuyên suốt trong chiến lược thu hút đầu tư của Huế là ưu tiên các dự án phù hợp với định hướng của Nghị quyết 10-NQ/TW.

TP tập trung thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghiệp xanh, logistics, chế biến - chế tạo, công nghiệp văn hóa, y tế chuyên sâu, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực phù hợp với xu thế dịch chuyển của dòng vốn FDI toàn cầu, có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện môi trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Một điểm nổi bật trong công tác thu hút FDI của Huế là việc kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại và xúc tiến đầu tư. Thay vì chỉ tổ chức hội nghị xúc tiến, lãnh đạo TP trực tiếp làm việc với các đại sứ, địa phương kết nghĩa, tập đoàn quốc tế và các tổ chức quy hoạch.

Quan hệ hợp tác đầu tư giữa Huế và các đối tác Trung Quốc là minh chứng thể hiện rõ cách tiếp cận này. Hiện tại Huế có hơn 30 dự án FDI của các nhà đầu tư Trung Quốc, tổng vốn đăng ký hơn 800 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động. Các dự án tập trung vào công nghiệp, năng lượng, chế biến thực phẩm, thương mại và dịch vụ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Quan hệ hợp tác đầu tư giữa Huế và các đối tác Trung Quốc đang chuyển từ quy mô sang chiều sâu, không chỉ ở số lượng dự án mà còn ở giá trị vốn và khả năng tạo việc làm cho địa phương.

Hoạt động sản xuất tại Cty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam tại Huế. (Ảnh: Tám Bảy)

Vừa duy trì các thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore…; Huế còn mở rộng hợp tác với Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và các nước châu Âu, đa dạng hóa nguồn vốn, hạn chế phụ thuộc vào một thị trường và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt, lợi thế của Huế không còn nằm ở ưu đãi đơn thuần mà ở năng lực kiến tạo một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, phát triển bền vững. Từ việc chủ động kết nối các đối tác quốc tế, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên đến sàng lọc nhà đầu tư chiến lược, Huế đang từng bước đưa tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW vào thực tiễn.

Đó không chỉ là hành trình thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao mà còn là quá trình kiến tạo giá trị mới cho nền kinh tế, góp phần xây dựng Huế trở thành cực tăng trưởng của khu vực miền Trung trong giai đoạn phát triển mới.

“Cầu nối” đưa Huế đến gần hơn với nhà đầu tư

Là đầu mối xúc tiến đầu tư của TP, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN TP Huế không chỉ thực hiện vai trò tham mưu mà còn trực tiếp kết nối, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án; từ cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội đầu tư, hỗ trợ thủ tục đến tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Qua đó, Trung tâm góp phần đưa hình ảnh Huế đến gần hơn với cộng đồng DN trong và ngoài nước, tạo dựng niềm tin về một điểm đến đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, thân thiện.

"Còn tiếp"