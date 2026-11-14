TP. Huế: Phát hiện thêm 4 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Công an thành phố Huế tiến hành cũng cố chứng cứ, xử phạt các trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp gồm: H.T.N.H (sinh năm 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (sinh năm 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (sinh năm 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (sinh năm 1990, trú tại phường An Cựu), cùng ở thành phố Huế.

Trước đó, chiều 13/11, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đã làm việc với 5 trường hợp lợi dụng vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp mới được phát hiện đã thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Công an thành phố Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định của pháp luật.