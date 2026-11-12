TP. Huế phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phong Điền. Ảnh: VB

Tháng hành động diễn ra từ 15.11 đến 15.12 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội trong thực hiện bình đẳng giới.

Thông qua các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, thành phố tập trung thúc đẩy cơ hội bình đẳng trong lao động, việc làm, sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò, tiềm năng và đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, bình đẳng và văn minh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Mạnh khẳng định: Bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu của tiến bộ xã hội mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Huế đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, định kiến giới, phân biệt đối xử, bất bình đẳng về việc làm, thu nhập và cơ hội thăng tiến vẫn còn tồn tại.

Tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại, quấy rối tình dục và bạo lực trên không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức.

Ông Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trong thực hiện bình đẳng giới, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số cho lao động nữ; bảo đảm môi trường làm việc an toàn, không phân biệt đối xử và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển nghề nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời các trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại; quan tâm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế thông qua các chương trình sinh kế, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông lan tỏa những mô hình hay, gương điển hình trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp; đồng thời đấu tranh với định kiến giới và các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Dịp này, UBND TP. Huế trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phong Điền.