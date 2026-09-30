Tp. Huế: Ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm Giám đốc BV Lão khoa - PHCN

Tại Hội nghị trao Quyết định thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố Huế

Kiện toàn tổ chức, phát huy nguồn lực y tế

Hội nghị do PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế chủ trì, với sự tham dự của BS CKII Nguyễn Hà Nhật Linh, Chánh Văn phòng Sở cùng Ban Giám đốc và toàn thể Trưởng, Phó các khoa, phòng của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố Huế.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo- Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định của UBND thành phố Huế về thành lập Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng

Bệnh viện được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Huế và Phòng Bảo vệ sức khỏe cán bộ theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND thành phố Huế. Sau hợp nhất, Bệnh viện có 03 phòng chức năng, 07 khoa chuyên môn và 02 tổ chức trực thuộc khoa.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế phát biểu tại Hội nghị

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, việc hợp nhất là chủ trương nhằm kiện toàn tổ chức, phát huy nguồn lực và kinh nghiệm chuyên môn của hai đơn vị, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tập trung khám, chữa bệnh và chăm sóc người cao tuổi

Tại Hội nghị, PGS.TS Trần Kiêm Hảo đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Nguyên được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố Huế; ông Nguyễn Trọng Chương được bổ nhiệm Phó Giám đốc.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo- Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định của UBND thành phố Huế về việc bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện

PGS.TS Trần Kiêm Hảo- Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện

Việc hình thành bệnh viện chuyên biệt tạo điều kiện kết hợp thế mạnh phục hồi chức năng với phát triển chuyên môn lão khoa, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người bệnh duy trì khả năng vận động, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Trong giai đoạn đầu sau hợp nhất, Bệnh viện xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được duy trì liên tục, an toàn và thuận tiện cho người bệnh. Cùng với đó, việc phát huy kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp giữa các khoa, phòng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững

Sự ra đời của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố Huế mở ra hướng phát triển gắn kết giữa điều trị, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mạn tính và chăm sóc người cao tuổi.

Trong tiến trình này, việc lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm an toàn trong khám chữa bệnh và từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn là nền tảng để bệnh viện phát triển ổn định.

Quang cảnh Hội nghị

Với định hướng phát huy hiệu quả nguồn lực sau hợp nhất, tăng cường chuyên môn lão khoa và phục hồi chức năng, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố Huế hướng tới xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe nhân văn, an toàn, thuận tiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành y tế Huế phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng./.