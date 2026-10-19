Tp. Huế nâng cao chất lượng rà soát hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Hội nghị tại xã Quảng Điền hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại thành phố Huế.

Rà soát đúng đối tượng, phản ánh sát thực tế đời sống và bảo đảm công khai, minh bạch là nền tảng để thành phố Huế triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, hướng tới phát triển bền vững.

Chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở

Sáng 18/10, tại xã Quảng Điền, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng thành phố Huế đã tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị có sự tham dự của ông Hồ Đắc Thọ, Phó trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng thành phố; cùng đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên môn, trưởng thôn và bí thư chi đoàn các xã Quảng Điền, Đan Điền và phường Phong Quảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những nội dung trọng tâm về quy định chuẩn nghèo đa chiều, phương pháp xác định tỷ lệ nghèo đa chiều; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo.

Việc trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện tại cơ sở góp phần thống nhất quy trình, nâng cao trách nhiệm và hạn chế sai sót trong quá trình rà soát.

Chuẩn nghèo đa chiều gắn với chính sách an sinh xã hội

Hội nghị tập trung phổ biến Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030; Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030.

Đồng thời, các đại biểu được triển khai Kế hoạch số 502/KH-UBND của UBND thành phố Huế về rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Công tác rà soát có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện đúng hoàn cảnh, mức sống và những khó khăn của từng hộ gia đình. Kết quả chính xác sẽ tạo cơ sở để cơ quan chức năng xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và củng cố mạng lưới an sinh xã hội.

Chuyển đổi số thúc đẩy giảm nghèo bền vững

Bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giảm nghèo, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý thông tin, hỗ trợ công tác tổng hợp, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

Thông qua việc kết hợp chuẩn hóa quy trình, nâng cao năng lực cán bộ và ứng dụng công nghệ, thành phố Huế hướng tới công tác rà soát khách quan, minh bạch, phản ánh sát thực trạng đời sống người dân.

Hội nghị tại xã Quảng Điền hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại thành phố Huế.

Hội nghị tại xã Quảng Điền hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại thành phố Huế.

Giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc xác định đúng hộ thụ hưởng mà còn hướng tới tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi chính sách được triển khai đúng người, đúng nhu cầu và gắn với cơ hội phát triển lâu dài, hiệu quả an sinh xã hội sẽ được củng cố.

Đây là nền tảng quan trọng để Huế thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát huy tinh thần đoàn kết, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội hài hòa, bao trùm và bền vững./.