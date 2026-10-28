Tp. Huế: Nam thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước giữa dòng Hương trong đêm tối

Giữa đêm tối trên sông Hương, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng (27 tuổi), thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế, đã không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu nam thanh niên gặp nạn sau khi nhảy cầu Dã Viên. Hành động dũng cảm ấy góp phần lan tỏa lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.

Lao xuống sông cứu người giữa đêm tối

Khoảng 21h ngày 26/10, trong lúc cùng các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế hỗ trợ cứu hộ xe máy, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng nhận được tin báo có người nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương.

Ngay lập tức, anh cùng đồng đội đến khu vực bến sông tìm kiếm. Phát hiện một nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước, có dấu hiệu đuối sức, anh Hoàng cởi bỏ quần áo ngoài rồi lao xuống sông, bơi khoảng 30 m để tiếp cận nạn nhân.

Thanh niên dũng cảm lao mình xuống sông cứu người đuối nước. Ảnh: cắt từ Clip của Đội 0 đồng SOS75 Huế

Khi đến nơi, anh nhận thấy người gặp nạn đã bất tỉnh, đang chìm dần. Trong tình huống nguy cấp, anh dùng một tay giữ đầu nạn nhân nổi trên mặt nước, tay còn lại cố gắng bơi đưa người này vào bờ. Trời tối khiến việc cứu hộ thêm khó khăn, nhưng ánh đèn từ người dân trên bờ đã hỗ trợ anh xác định phương hướng, từng bước đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Tinh thần tương thân tương ái lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, anh Hoàng cùng các thành viên Đội 0 đồng SOS75 Huế nhanh chóng tiến hành sơ cứu. Nhờ được ứng cứu kịp thời, nam thanh niên dần tỉnh lại, sau đó được bàn giao cho lực lượng Công an tiếp tục hỗ trợ, xử lý.

Chia sẻ về sự việc, anh Hoàng cho biết các thành viên trong Đội 0 đồng SOS75 Huế đều biết bơi và từng tham gia cứu người gặp nạn trên sông, hỗ trợ người dân trong những đợt mưa lũ tại địa phương.

Hành động của anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng. Trong những thời khắc sinh tử, sự chủ động, sẻ chia và phối hợp giữa các cá nhân có thể góp phần bảo vệ sự sống, tiếp thêm niềm tin vào tình người.

Từ nghĩa cử bình dị mà cao đẹp ấy, mỗi người càng nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong việc xây dựng cộng đồng an toàn, nhân văn. Cùng với việc nâng cao kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp và hỗ trợ người gặp nạn đúng cách, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và sẻ chia sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của xã hội./.