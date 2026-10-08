Tp. Huế: Mưa lớn tiếp diễn nhiều ngày - Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá

Mưa lớn được dự báo tiếp diễn tại thành phố Huế từ chiều 8/10 đến hết ngày 11/10/2026

Mưa lớn được dự báo tiếp diễn tại thành phố Huế từ chiều 8/10 đến hết ngày 11/10/2026, có nơi trên 300mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá gia tăng, đòi hỏi người dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ thiên tai gia tăng

Huế tiếp tục ghi nhận mưa lớn từ chiều 8/10 đến 10/10, có nơi mưa rất to. Trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 30-100mm, riêng khu vực phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng chú ý như Giang Hải 155,6mm, Cảng Tư Hiền 137,8mm, Hồ Truồi 98mm, Bạch Mã 87,4mm và Hương Phú 84mm.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, phía Tây thành phố có lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm; phía Bắc 80-150mm, có nơi trên 250mm; phía Nam 100-200mm, có nơi trên 300mm. Từ chiều 10/10 đến hết ngày 11/10, mưa tiếp tục xuất hiện, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần từ ngày 12/10.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở được cảnh báo ở nhiều xã, phường tại Tp. Huế. Ảnh minh hoạ

Cảnh giác lũ quét, sạt lở tại nhiều khu vực

Do mưa kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở được cảnh báo tại nhiều xã, phường.

Tại xã Phú Lộc, nguy cơ trượt lở đất đá xảy ra tại khu vực Trung Phước Tượng, Trung An; sạt trượt giao thông trên Quốc lộ 49B, đèo Phước Tượng, tuyến Cầu Tư Hiền - Lộc Bình và đường lên Bạch Mã. Một số khu vực ven sông, đầm Cầu Hai cũng có nguy cơ sạt lở.

Tại Chân Mây - Lăng Cô, nguy cơ được cảnh báo ở Phú Gia, Thổ Sơn, đèo Phú Gia, đèo Hải Vân, đường vào khu du lịch Laguna cùng một số khu vực ven sông Nước Ngọt, sông Bù Lu.

Các khu vực xã Hưng Lộc, xã Lộc An, phường Phú Bài, xã Vinh Lộc cũng được cảnh báo nguy cơ sạt lở giao thông, bờ sông, bờ biển tại một số vị trí.

Ở miền núi, nguy cơ lũ quét, sạt lở hiện hữu tại A Lưới 5, Long Quảng, Nam Đông và các tuyến Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A, khu vực Hồng Hạ, đồi C9, Thượng Long - Khe Biền - Tà Rị, ven sông Tả Trạch, sông Bồ.

Mưa lớn kéo dài tại Huế làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, người dân cần chủ động phòng ngừa thiên tai để bảo đảm an toàn. Ảnh minh hoạ

Chủ động phòng ngừa, bảo vệ tính mạng và tài sản

Trước diễn biến bất lợi, phòng ngừa thiên tai cần được đặt lên hàng đầu. Người dân tại vùng có nguy cơ cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, di chuyển tài sản đến nơi phù hợp khi cần thiết.

Đặc biệt, không nên đi qua khu vực ngập sâu, tuyến đường đang có dấu hiệu sạt trượt, ven sông, suối hoặc những vị trí có nguy cơ lũ quét. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, trượt, nước suối đổi dòng hoặc dâng nhanh, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho chính quyền địa phương.

Chủ động phòng tránh từ sớm, tuân thủ cảnh báo và hạn chế tác động vào những khu vực nhạy cảm là giải pháp thiết thực để giảm thiểu thiệt hại. Bảo vệ tài sản người dân phải gắn liền với bảo vệ con người, môi trường và không gian sinh sống, qua đó xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng tốt hơn trước thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.