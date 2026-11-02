Tp Huế lấy nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chủ đạo, nâng cao giá trị sản phẩm

Sáng 31/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm

Sáng 31/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm tại Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F, phường Phong Điền. Chuyến công tác thể hiện quyết tâm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, từng bước hình thành những chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện và lợi thế của Huế.

Tổ hợp 4F Quế Lâm – Hạt nhân kết nối nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ, ứng dụng công nghệ sinh học và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tổ hợp 4F được xây dựng theo hướng kết hợp sản xuất, chế biến, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kết nối tiêu thụ nông sản, tạo nên hệ sinh thái sản xuất tương đối đồng bộ, khép kín.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan các mô hình

Theo đại diện Tập đoàn Quế Lâm, đến tháng 10/2026, Công ty Nông nghiệp Organic Quế Lâm đã ký kết biên bản hợp tác và kế hoạch triển khai với 21/40 xã, phường trên địa bàn thành phố. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng với 6 khóa học dành cho hơn 350 học viên là nông dân, cán bộ khuyến nông, trong đó có 30 học viên của thành phố Huế.

Trong chăn nuôi, trên địa bàn hiện có hơn 75 hộ tham gia các mô hình chăn nuôi lợn, bò, gà hữu cơ và an toàn sinh học. Tổng đàn lợn đạt trên 5.000 con, đàn bò vàng 100 con và đàn gia cầm 10.000 con. Thông qua Tổ hợp 4F, các hộ dân được hỗ trợ kỹ thuật, con giống, thức ăn và ứng dụng chế phẩm vi sinh, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ở lĩnh vực trồng trọt, diện tích lúa hữu cơ trong chuỗi liên kết đạt 50 ha, cây ăn quả đạt 120 ha. Đáng chú ý, mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi vịt tại xã Đan Điền bước đầu nhận được sự đồng thuận của người dân. Đây là hướng sản xuất có triển vọng khi kết hợp hài hòa giữa trồng trọt và chăn nuôi, tận dụng nguồn lực sẵn có, giảm lãng phí và gia tăng giá trị trên cùng diện tích canh tác.

Một điểm nhấn khác là mô hình thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại các chợ thành phân bón hữu cơ vi sinh. Cơ sở tại phường Phong Điền đã hoạt động từ tháng 4/2026; những cơ sở tại các địa phương khác đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Việc đưa chất thải hữu cơ trở lại phục vụ sản xuất không chỉ góp phần giảm áp lực môi trường mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế tuần hoàn tại khu vực đô thị và nông thôn.

Huế định hướng nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết chuỗi giá trị

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của Tập đoàn Quế Lâm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất. Đặc biệt, mô hình 4F có tính đồng bộ, khép kín, góp phần hỗ trợ người nông dân thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và hướng đến tiêu dùng an toàn, bền vững.

Chủ tịch UBND Tp Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Huế không có lợi thế về những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn như một số địa phương khác. Vì vậy, thành phố cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng những sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu gắn với văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố định hướng lấy nông nghiệp hữu cơ được xác định là hướng đi chủ đạo, phát triển theo phương thức tuần hoàn và liên kết chuỗi giá trị, thay cho tư duy sản xuất đơn lẻ. Định hướng này cần được nghiên cứu toàn diện trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu, lâm nghiệp, thủy sản và những ngành có tiềm năng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh của Huế.

Để hiện thực hóa định hướng, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Quế Lâm rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc. Từng vấn đề phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan liên quan và giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Đồng thời, thành phố yêu cầu xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027 với nhiệm vụ, chỉ tiêu, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian bắt đầu và thời hạn hoàn thành rõ ràng. Kế hoạch phải được trao đổi, thống nhất với doanh nghiệp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Đối với cơ chế, chính sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các chính sách hiện hành, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn. Trọng tâm là cơ chế khuyến khích người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Kinh tế tuần hoàn mở rộng không gian tăng trưởng xanh cho Huế

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt quan tâm là thu gom, xử lý rác thải hữu cơ tại chợ, khu dân cư và vùng nông thôn. Thành phố định hướng đánh giá hiệu quả những mô hình đã triển khai, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ và phương án nhân rộng, biến nguồn rác thải hữu cơ thành phân bón vi sinh phục vụ trở lại sản xuất nông nghiệp. Đây là giải pháp thiết thực để giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên và cải thiện môi trường sống.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác tham quan các sản phẩm của Tập đoàn Quế Lâm.

Cùng với phát triển sản xuất, Huế cũng hướng đến xây dựng các điểm giới thiệu, tiêu thụ nông sản hữu cơ gắn với văn hóa, du lịch và trải nghiệm. Những điểm này không chỉ là nơi mua bán sản phẩm mà còn có thể kết hợp giới thiệu quy trình sản xuất, quảng bá sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và các giá trị đặc trưng của địa phương, góp phần hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thành phố cũng nghiên cứu xây dựng tiêu chí, hình thức đánh giá và công nhận sản phẩm hữu cơ, làng nông nghiệp hữu cơ phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Trước mắt, một số mô hình có tiềm năng sẽ được lựa chọn thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng, gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng.

Đối với các địa phương, yêu cầu đặt ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, tuân thủ quy trình và cam kết khi tham gia chuỗi liên kết. Việc lựa chọn những hộ có điều kiện, quyết tâm để hỗ trợ mở rộng mô hình cũng cần được thực hiện chủ động, sát thực tế.

Về phía doanh nghiệp, Tập đoàn Quế Lâm được đề nghị tiếp tục đồng hành cùng thành phố, phát huy hiệu quả Tổ hợp 4F, mở rộng mạng lưới liên kết và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong những lĩnh vực có tiềm năng.

Từ những kết quả bước đầu đến các nhiệm vụ cụ thể được đặt ra cho năm 2027, có thể thấy phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại Huế đang từng bước chuyển từ mô hình hợp tác sang định hướng phát triển có tính hệ thống. Khi chính quyền kiến tạo cơ chế, doanh nghiệp đồng hành chuyển giao công nghệ, người nông dân chủ động tham gia và thị trường được kết nối hiệu quả, giá trị nông nghiệp sẽ không chỉ được đo bằng sản lượng mà còn bằng chất lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và trách nhiệm với môi trường.

Kiên trì lựa chọn con đường phát triển phù hợp, lấy chất lượng làm nền tảng, liên kết làm động lực và bảo vệ môi trường làm yêu cầu xuyên suốt, Huế có thêm cơ sở để xây dựng nền nông nghiệp xanh, sinh thái, giàu bản sắc. Đây cũng là hướng đi quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo dựng thương hiệu nông sản địa phương và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững./.