Tp. Huế lập biên bản xử lý một quán bún bò vi phạm về an toàn thực phẩm

Quán bún bò Bo Mập (địa chỉ 21 Hà Nội, phường Thuận Hoá, Tp. Huế) bị người dân phản ánh có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Từ phản ánh của người dân qua nền tảng Hue-S về dấu hiệu mất vệ sinh tại một quán bún bò, chính quyền phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản xử phạt các vi phạm được ghi nhận. Vụ việc tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ quy trình chế biến, phục vụ nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hue-S phát huy vai trò tiếp nhận phản ánh của người dân

Theo thông tin của UBND phường Thuận Hóa (Tp. Huế), sau khi tiếp nhận phản ánh trên Hue-S về dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bún bò Bo Mập (địa chỉ 21 Hà Nội, phường Thuận Hoá, Tp. Huế) đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thực tế và lập biên bản xử phạt theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc thực tế tại quán bún bò Bo Mập

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2/10/2026, người dân phản ánh phát hiện sợi lạ trong tô bún bò, đồng thời bày tỏ lo ngại về quy trình sơ chế, xử lý nguyên liệu tại quán.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn chưa phát hiện bất thường ở các nguyên liệu được kiểm tra, gồm bún, rau, chả thịt và một số nguyên liệu liên quan. Tuy nhiên, đoàn đã ghi nhận hai vi phạm: thức ăn không được che đậy để ngăn bụi bẩn và người chế biến không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín, ăn ngay. Qua kiểm tra thực tế, ghi nhận vi phạm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt theo quy định.

Không thể xem nhẹ vệ sinh trong chế biến

Kết quả kiểm tra cho thấy, bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ dừng ở việc lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng mà còn phụ thuộc vào toàn bộ quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ.

Không thể xem nhẹ vệ sinh trong chế biến thức ăn

Việc che đậy thức ăn giúp hạn chế bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây nhiễm bẩn từ môi trường. Người trực tiếp chế biến cần thực hiện đúng quy định vệ sinh cá nhân, sử dụng dụng cụ và phương tiện bảo hộ phù hợp khi tiếp xúc với thực phẩm chín, ăn ngay.

Đây là những yêu cầu cơ bản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ nhiễm bẩn, hạn chế ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Một sơ suất nhỏ trong quá trình chế biến cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn và niềm tin của khách hàng.

Vì vậy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần thường xuyên tự kiểm tra, chủ động khắc phục tồn tại, nâng cao ý thức trách nhiệm của người chế biến và nhân viên phục vụ; không chờ đến khi có phản ánh hoặc kiểm tra mới thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh.

Tăng cường giám sát, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn

Việc chính quyền phường Thuận Hóa tiếp nhận phản ánh qua Hue-S, tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm cho thấy vai trò của sự phối hợp giữa người dân và cơ quan quản lý trong giám sát an toàn thực phẩm tại địa phương.

Thông tin phản ánh từ cộng đồng là kênh hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện sớm những dấu hiệu bất cập. Tuy nhiên, việc xác minh, kiểm tra khách quan và xử lý theo quy định vẫn là cơ sở quan trọng để bảo đảm tính chính xác, công bằng và hiệu quả quản lý.

Cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại quán bún bò Bo Mập (Tp. Huế)

Về lâu dài, cần kết hợp kiểm tra, giám sát với tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định; đồng thời khuyến khích người dân tiếp tục phản ánh những dấu hiệu bất thường qua các kênh chính thức.

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là trách nhiệm xuyên suốt của cơ sở kinh doanh, cơ quan quản lý và cộng đồng. Thực hiện nghiêm các quy định từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và phục vụ không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, có trách nhiệm. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, củng cố niềm tin xã hội và hướng tới sự phát triển bền vững./.