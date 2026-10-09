Tp. Huế lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì người nghèo

Tại chương trình, UBMTTQ Việt Nam thành phồ Huế đã công bố hoàn thành 96 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 tại thành phố Huế tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ những mái nhà Đại đoàn kết đến nguồn lực hơn 17 tỷ đồng được đóng góp, đăng ký ủng hộ, chương trình mở thêm cơ hội để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên và hướng tới tương lai bền vững.

Chung tay vì người nghèo, vun đắp nền tảng an sinh xã hội

Tối 8/10/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân chung sức chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hoàng Khánh Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Những năm qua, nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, công tác giảm nghèo tại thành phố Huế đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,93% năm 2021 xuống còn 1,08% vào cuối năm 2025, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân và củng cố nền tảng an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới cần chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên, phát huy ý chí tự lực, tự cường và nâng cao khả năng tự bảo đảm cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra là phấn đấu đến năm 2030, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

Mái ấm Đại đoàn kết – điểm tựa để người dân vươn lên

Một dấu ấn tại lễ phát động là công bố hoàn thành 96 nhà Đại đoàn kết dành cho 96 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 40 xã, phường trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2025–2026.

Tổng kinh phí hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đạt hơn 5,76 tỷ đồng; mỗi hộ xây dựng nhà mới được hỗ trợ 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nhà ở, các gia đình còn được trao tặng tivi 43 inch, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp cận thông tin.

Mỗi mái nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, an toàn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là sự sẻ chia cụ thể của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất và từng bước cải thiện thu nhập.

Một số Mạnh thường quân tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Tp Huế năm 2026

Một số Mạnh thường quân tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Tp Huế năm 2026

Tính đến 19 giờ ngày 8/10/2026, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận đóng góp và đăng ký ủng hộ của 85 tập thể, cá nhân, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đăng ký vận động nguồn lực hơn 12,1 tỷ đồng.

Những con số ấy cho thấy sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái khi được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần cải thiện điều kiện sống và mở ra thêm cơ hội cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Tạo sinh kế bền vững, hướng tới Huế không còn hộ nghèo

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra đến hết ngày 18/11/2026, tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Nguồn lực vận động sẽ được sử dụng công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng và gắn với nhu cầu thực tế của người thụ hưởng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt tại địa chỉ: số 04 đường Lê Hồng Phong, phường Thuận Hóa, thành phố Huế; hoặc chuyển khoản vào tài khoản Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo TP Huế, số tài khoản 1063916959 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế; tài khoản Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố Huế, số tài khoản 3761.0.3012543.91046 tại Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, Phòng Nghiệp vụ 2.

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế định hướng giảm nghèo đa chiều, lấy người dân làm chủ thể, chú trọng tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập và hạn chế tái nghèo. Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo đòi hỏi sự phối hợp lâu dài giữa chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính người dân.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở và những nhu cầu thiết yếu, cần quan tâm đào tạo nghề, kết nối việc làm, phát triển sản xuất và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đây là hướng đi giúp người nghèo không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn có điều kiện tự chủ cuộc sống.

Quang cảnh buổi lễ...

Với tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm cộng đồng, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” không chỉ là hoạt động vận động nguồn lực mà còn là dịp lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Khi sự sẻ chia đi cùng giải pháp sinh kế thiết thực và cơ chế hỗ trợ hiệu quả, công tác giảm nghèo sẽ tạo nền tảng vững chắc hơn cho phát triển.

Xây dựng thành phố Huế phát triển toàn diện, bền vững cần bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn. Để không ai bị bỏ lại phía sau, mỗi cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hãy tiếp tục góp sức bằng những hành động phù hợp, thiết thực và lâu dài./.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại chương trình: