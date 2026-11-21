Du lịch, công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng

Chiều 20/11, UBND TP. Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2026. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp, cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tình hình kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hoạt động du lịch, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thương mại đều ghi nhận những kết quả khả quan.

Cụ thể, trong 11 tháng, tổng lượt khách du lịch ước đạt 7,28 triệu lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,63 tỷ USD, tăng 22,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,6%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 71.557 tỷ đồng, tăng 19,3%. Thành phố cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký 25.434 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án với tổng vốn bổ sung 2.800 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 15.250 tỷ đồng, bằng 95,3% dự toán và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 18.460 lao động; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, sàng lọc ít nhất một lần trong năm đạt 84,1%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tại cuộc họp.

Đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý IV, đại diện Cục Thống kê thành phố nhận định nhiều lĩnh vực tiếp tục có chuyển biến tích cực. Giải ngân vốn đầu tư, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và vận tải hàng hóa đều ghi nhận mức tăng khá; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng.

Tập trung giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trong tháng cuối năm, TP. Huế xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu ngân sách 16.000 tỷ đồng trước ngày 15/12; đồng thời phấn đấu đến ngày 31/1/2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao. Các dự án tồn đọng tiếp tục được rà soát, tháo gỡ khó khăn; việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư và triển khai các công trình trọng điểm cũng được đẩy nhanh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, song yêu cầu các sở, ngành và địa phương không chủ quan, cần chủ động dự báo những yếu tố bất lợi có thể phát sinh để hoàn thành đầy đủ các mục tiêu năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết dứt điểm những công việc có khả năng hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đối với các nhiệm vụ chưa thể thực hiện do nguyên nhân khách quan, đơn vị liên quan phải tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với đầu tư công, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh giải ngân vốn là nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Các ban quản lý dự án và chủ đầu tư phải bám sát kế hoạch, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xử lý. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra thực địa tại các công trình, nhất là những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, tập trung tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, bồi thường, đơn giá và tổ chức thi công.

Về thu ngân sách, cơ quan thuế và các đơn vị được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất cần chủ động triển khai các phương án đã xây dựng, bảo đảm tiến độ và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất năm 2027.

Đối với lĩnh vực du lịch, thành phố yêu cầu rà soát các hoạt động có thể triển khai trong thời gian còn lại của năm, sớm đưa vào khai thác những sản phẩm phù hợp trong bối cảnh thị trường khách quốc tế có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời, chủ động công bố các chương trình, sự kiện du lịch năm 2027 và tăng cường liên kết với TP. Đà Nẵng nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch của hai địa phương.

Cùng với nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, thành phố chú trọng bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Sở Công Thương phối hợp với cơ quan thuế và chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, điều kiện kinh doanh; ngành nông nghiệp chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, dịch hại để tổ chức sản xuất phù hợp, bảo đảm nguồn cung và hạn chế biến động giá cả.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được yêu cầu triển khai đồng bộ. Ngành y tế phối hợp với các trung tâm y tế, địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em, phấn đấu hoàn thành chiến dịch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí với tỷ lệ đạt 100% trong tháng 11. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học và dịp cuối năm cũng cần được tăng cường.

Bên cạnh đó, Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Với những kết quả đạt được trong 11 tháng cùng các giải pháp điều hành quyết liệt trong tháng cuối năm, TP. Huế đang tập trung huy động nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong năm 2027.