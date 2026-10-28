TP Huế kiện toàn bộ máy quản lý rừng, bảo tồn thiên nhiên và dịch vụ nông nghiệp

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa và chúc mừng

Việc công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thể hiện bước đi quan trọng của Tp Huế trong sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý ngành nông nghiệp và môi trường.

Kiện toàn nhân sự, nâng cao hiệu quả quản lý

Chiều 26/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại một số đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế tặng hoa, trao quyết định cho ông Lê Ngọc Tuấn.

Theo các quyết định, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên trong thời hạn 5 năm, từ ngày 26/10/2026 đến ngày 25/10/2031. Ông Đinh Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được giao quyền Chi cục trưởng từ ngày 26/10/2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự chính thức, với thời hạn giao quyền tối đa 12 tháng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế tặng hoa, trao quyết định cho ông Đinh Công Bình và ông Ngô Trung Nhật Quang.

Ông Ngô Trung Nhật Quang, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá thành phố Huế trước khi tổ chức lại, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, thời hạn 5 năm kể từ ngày 26/10/2026.

Các quyết định góp phần ổn định tổ chức, phân công trách nhiệm và tạo điều kiện để các đơn vị sớm triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới.

Sắp xếp tổ chức, tăng cường năng lực quản lý rừng

Cùng với việc kiện toàn chức danh đứng đầu, thành phố thực hiện điều động cán bộ để bổ nhiệm các vị trí phó giám đốc tại những đơn vị sau tổ chức lại.

Ông Lê Văn Cường, TUV, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường TP Huế phát biểu giao nhiệm vụ.

Cụ thể, ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân trước khi tổ chức lại, và ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Hương trước khi tổ chức lại, được điều động đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên.

Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Sao La trước khi tổ chức lại, được điều động đến Sở để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 26/10/2026.

Việc bố trí nhân sự gắn với sắp xếp tổ chức nhằm tăng cường năng lực điều hành, phát huy kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao tính liên kết trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Phát huy nguồn lực, hướng tới phát triển bền vững

Trước đó, UBND TP Huế ban hành Quyết định số 3171/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên trên cơ sở tổ chức lại các ban quản lý khu bảo vệ cảnh quan, khu dự trữ thiên nhiên và rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, tại Quyết định số 3168/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng Ban Quản lý Cảng cá thành phố Huế.

Toàn cảnh hội nghị.

Việc sắp xếp các đơn vị và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là bước triển khai nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực quản lý và cung cấp dịch vụ chuyên ngành.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có ý nghĩa thiết thực. Đây là nền tảng để TP Huế phát huy giá trị tài nguyên rừng, bảo tồn thiên nhiên, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và sinh kế cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.