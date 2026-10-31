TP Huế kích cầu phát triển du lịch với nhiều chính sách hấp dẫn

Ngày 31/10, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố chính sách kích cầu và sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố.

Hội nghị do đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế chủ trì với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các Sở, ban, ngành; Hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, cơ sở y tế ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, TP Huế đã công bố kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới trên địa bàn cùng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu kế hoạch cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển sản phẩm du lịch mới giai đoạn 2027-2030, định hướng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế, thành phố sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ giảm 30% phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế (gồm Đại Nội Huế, Lăng Thiệu Trị, Lăng Dục Đức, Lăng Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) theo mức hỗ trợ, điều kiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các đoàn khách trong nước, quốc tế tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm có số lượng tối thiểu 300 khách; các thành viên trong đoàn lưu trú tại TP Huế ít nhất 1 đêm và có chương trình tham quan du lịch tại TP Huế.

Hiệp hội Du lịch TP Huế ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế nhằm thúc đẩy kết nối dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe với hoạt động du lịch.

Ngoài ra, cá nhân sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế và các cơ sở y tế đạt chuẩn được UBND TP Huế phê duyệt, có lưu trú tối thiểu 1 đêm, có hoạt động tham quan du lịch sẽ được TP Huế cũng được áp dụng chính sách kích cầu này.

Đối với cá nhân sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến TP Huế, gồm tuyến đường sắt Cố đô Huế – Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế – Đà Nẵng và chiều ngược lại; các đường bay mới đến TP Huế, gồm đường bay nội địa, quốc tế… sẽ được TP Huế hỗ trợ giảm 50% phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Thời hạn hưởng chính sách giảm phí tham quan sẽ thực hiện trong 7 ngày liên tục.

Kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới của TP Huế nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch, thu hút du khách đến với Cố đô Huế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, kế hoạch kích cầu sản phẩm du lịch mới nhằm mục đích thúc đẩy phát triển, đưa vào khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch mới, ưu tiên các sản phẩm có khả năng tạo sức hút thị trường, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng ngành du lịch. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hình thành các chương trình, gói sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Huế đón 6,9 triệu lượt khách du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp giới thiệu hai sự kiện, điểm nhấn dự kiến tổ chức năm 2027 gồm Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest); Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue Creators).

Dịp này, Hiệp hội Du lịch TP Huế ký kết biên bản ghi nhớ với các cơ sở y tế để tăng cường liên kết, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế phù hợp với tiềm năng của thành phố. Đồng thời giới thiệu Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn TP Huế giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2035”.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, TP Huế đón 6,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tháng 10/2026, TP Huế ước đón 509.700 lượt khách, tăng 24,5%; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 134.400 lượt, tăng 7,4%; doanh thu du lịch ước đạt 1.356 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.