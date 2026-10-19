TP. Huế khen thưởng học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế

Lãnh đạo UBND TP. Huế và ngành giáo dục tuyên dương, khen thưởng, tặng hoa cho em Tăng Hạo Nhiên. Ảnh: Đ.H

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT đã tuyên dương, khen thưởng và tặng hoa chúc mừng em Tăng Hạo Nhiên – học sinh lớp 12 chuyên Lý 1 của Trường THPT chuyên Quốc Học.

Theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế, học sinh đạt Huy chương Bạc tại các kỳ thi quốc tế được khen thưởng 150 triệu đồng.

Thành tích của Tăng Hạo Nhiên ghi nhận quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện của em, đồng thời góp phần khẳng định công tác bồi dưỡng năng khiếu và chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Quốc Học nói riêng và ngành giáo dục TP. Huế nói chung.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả 4 học sinh dự thi của đoàn Việt Nam đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; trong đó, Tăng Hạo Nhiên giành được Huy chương Bạc

Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời của TP. Huế nhằm ghi nhận thành tích của học sinh, đồng thời khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và tiếp tục phát huy năng lực của học sinh trên địa bàn.