TP. Huế khẳng định dấu ấn chuyển đổi số với Hue-S và IOC

Chiều 14/10, tại Hà Nội, TP. Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 năm 2026 (Vietnam Digital Awards – VDA 2026) ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Giải thưởng ghi nhận giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và IOC.

Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp, cá nhân, tổ chức tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026.

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp được lựa chọn vinh danh cùng 3 cá nhân tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hue-S và IOC nâng cao hiệu quả quản trị đô thị

Được xây dựng và phát triển từ năm 2019, hệ sinh thái số Hue-S và IOC từng bước trở thành nền tảng quan trọng trong quản lý, điều hành đô thị thông minh tại Huế.

Trong đó, Hue-S là kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; IOC thực hiện giám sát, tổng hợp, phân tích thông tin, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Đến nay, Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó hơn 900.000 tài khoản người dân thành phố được xác thực thông qua VNeID. Nền tảng tích hợp nhiều tiện ích thiết yếu như phản ánh hiện trường, hỏi đáp cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, giáo dục, y tế, thanh toán số, thông tin quy hoạch, du lịch, phòng chống thiên tai, giám sát an toàn giao thông và bản đồ số.

Bên cạnh đó, các tiện ích phục vụ quản trị, điều hành như báo cáo số, họp không giấy tờ tiếp tục góp phần thúc đẩy số hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước nâng cao tính minh bạch và hiệu quả xử lý công việc.

Hơn 177.000 phản ánh hiện trường được tiếp nhận, xử lý

Hiệu quả của hệ sinh thái số được thể hiện qua những kết quả cụ thể trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ năm 2021 đến nay, Hue-S đã tiếp nhận, xử lý hơn 177.000 phản ánh hiện trường, với tỷ lệ xử lý đạt 98%; mức độ hài lòng của người dân đạt 92%. Tổng đài 19001075 cũng đã tiếp nhận, xử lý hơn 835.000 cuộc gọi.

TP. Huế được vinh danh tại lễ trao giải thưởng với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC.

Trong quản trị, điều hành, TP. Huế đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, số hóa quy trình và triển khai các nền tảng giám sát nhiệm vụ. Năm 2025, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trong điều hành nội bộ tại các cơ quan cấp thành phố và cấp xã trực thuộc đạt 100%.

Thành phố đồng thời công bố 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và triển khai 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Những kết quả này góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận dịch vụ công, giảm sự phụ thuộc vào phương thức xử lý hồ sơ truyền thống.

Việc được vinh danh tại VDA 2026 không chỉ ghi nhận kết quả xây dựng, vận hành hệ sinh thái Hue-S và IOC mà còn khẳng định giá trị thực tiễn của mô hình chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả phục vụ làm thước đo.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số theo hướng đồng bộ, liên thông, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu và mở rộng các tiện ích thiết thực. Qua đó, thành phố hướng đến xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.