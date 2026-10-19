TP Huế khẩn trương xử lý các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Tai nạn rình rập trên tuyến QL49

QL49 là tuyến đường ngang huyết mạch thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây nối các xã miền núi A Lưới với TP Huế. Với chiều dài hơn 90km, tuyến QL này có gần 100 vị trí đường cong, khúc cua gấp.

Thời gian qua, lưu lượng phương tiện vận tải, nhất là xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc, xe tải chở hàng hóa, than, vật liệu xây dựng gia tăng lưu thông trên tuyến đường này, dẫn đến nguy cơ mất ATGT khi đi qua các đoạn đường có bán kính cong, khúc cua gấp, hẹp.

Nhiều vụ tai nạn xe đầu kéo trên tuyến QL49 Huế đi A Lưới.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT trên tuyến đường này trong thời gian gần đây. Như vào rạng sáng 28/9 vừa qua, tài xế P. V. C (SN 1988, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển ô tô đầu kéo BKS 74H-004.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 37RM-008.XX chở tinh bột sắn chạy theo hướng A Lưới - Bình Điền.

Khi đến Km 47 + 900 tuyến QL49 đoạn qua đèo Kim Quy (xã Bình Điền, TP Huế), trong lúc di chuyển xuống dốc đèo thì ô tô đầu kéo bất ngờ rời khỏi phần đường lao về phía bên trái, tông vào thanh hộ lan bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế P. V. C tử vong, mắc kẹt trong cabin; xe đầu kéo hư hỏng nặng. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tiến hành phá cabin xe mới đưa được thi thể tài xế ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo BKS 74H-004.XX khi xe đổ đèo Kim Quy, QL49.

Trước đó, xe đầu kéo BKS 43H-172.80 kéo theo rơ moóc BKS 43RM-011.76 lưu thông trên QL49 hướng A Lưới về TP Huế. Khi đến Km 63+200 QL49 đoạn qua xã A Lưới 5, xe đầu kéo mất lái lao về phía bên phải tuyến đường dẫn đến tai nạn nằm chắn ngang đường gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nhiều tài xế lái xe đầu kéo thường xuyên đi trên QL49 cho biết, quá trình di chuyển qua các đoạn đèo dốc trên tuyến đường này, do đường dốc trơn trượt, khúc cua gấp, chỉ cần bất cẩn, không làm chủ tốc độ thì xe lập tức lao dốc, dẫn đến bị lật hoặc va chạm với người đi đường. Vì thế các tài xế kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung thêm biển báo hạn chế tốc độ, gương cầu lồi, bố trí gờ giảm tốc tại các vị trí này.

Nguy cơ tai nạn luôn rình rập đối với tài xế xe tải, xe đầu kéo trên tuyến QL49.

Qua rà soát trên tuyến QL49, cơ quan chức năng TP Huế xác định, hiện toàn tuyến có 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn cần xử lý, từ Km 25+110 đến Km 77+700 với tổng chiều dài khoảng 5,95 km.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TP Huế đã triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời tại những đoạn đường cong, khuất tầm nhìn trên tuyến bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thường xuyên như bổ sung cọc tiêu, sơn gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo và biển hạn chế tốc độ 40 km/h đối với xe sơ mi rơ moóc tại các đoạn đèo dốc, khuất tầm nhìn.

Khẩn trương khắc phục các điểm đen

Trong khi đó, sau nhiều năm đưa vào khai thác, các tuyến tỉnh lộ ở TP Huế đã và đang bị xuống cấp, hư hỏng, gây mất ATGT. Trong đó, tuyến tỉnh lộ 9 và 17 qua địa bàn phường Phong Điền hiện đang bị xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn xuất hiện "ổ voi", "ổ gà", mặt đường bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người dân ở tổ dân phố Phong Mỹ 1 (phường Phong Điền) phản ánh, tuyến tỉnh lộ 17 qua địa bàn hiện xuống cấp nghiêm trọng. Sau các đợt mưa lớn, những "ổ voi", "ổ gà" ngập nước trở thành những chiếc bẫy người đi đường.

Tỉnh lộ 17, TP Huế xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

“Tuyến đường này dài gần 10 km nối từ xã Phong Mỹ cũ về trung tâm phường Phong Điền. Do mặt đường hẹp, hư hỏng nhiều đoạn nhưng lượng phương tiện qua lại rất lớn nên đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi các em học sinh đi học, công nhân đi làm qua đây”, một người dân ở tổ dân phố Phong Mỹ 1 cho biết.

Ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, sau nhiều lần đề xuất sửa chữa, nâng cấp tỉnh lộ 9 và 17, Sở Xây dựng đã khảo sát thực tế và khắc phục vá sửa một số “ổ voi” trên 2 tuyến này. Tuy nhiên việc khắc phục này chỉ mang tính tạm thời, chưa thể giải quyết căn cơ tình trạng đường xuống cấp kéo dài.

CSGT Công an TP Huế tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải hàng hoá để đảm bảo ATGT.

Ngoài các điểm mất ATGT kể trên, qua thống kê, hiện các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở TP Huế có nhiều điểm nguy cơ mất ATGT. Qua công tác kiểm tra và trên cơ sở rà soát, đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Xây dựng; Trung tâm quản lý và khai thác hạ tầng TP Huế đã triển khai xử lý 79 điểm nút giao, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên các tuyến.

Các giải pháp chủ yếu gồm sơn kẻ gờ giảm tốc, vạch tim đường; bổ sung, điều chỉnh biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ; lắp đặt cọc tiêu, tôn hộ lan, gương cầu lồi và phát quang bảo đảm tầm nhìn. Hiện còn 6 vị trí nút giao cần đầu tư đèn tín hiệu, đèn cảnh báo hoặc mở rộng giao lộ chưa được xử lý theo đề xuất của lực lượng CSGT.

Ngoài ra, có 42 tuyến đường thuộc 7 phường ở TP Huế gồm Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng và Kim Long đã được điều chỉnh, bổ sung phương án phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc, đảm bảo ATGT.

Nhằm tăng cường đảm bảo ATGT địa bàn, mới đây Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để bàn phương án khắc phục các điểm tiềm ẩn, điểm đen TNGT, rà soát phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trung tâm thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp bàn phương án khắc phục các điểm tiềm ẩn, điểm đen TNGT.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát toàn diện hệ thống giao thông, tập trung xử lý dứt điểm các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, điểm đen TNGT và những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc; chủ động đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Các địa phương chủ động rà soát những tuyến đường có mặt cắt hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại để đề xuất phương án mở rộng, nâng cấp hạ tầng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất mở đường trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

“Cùng với giải pháp về hạ tầng và tổ chức giao thông, đề nghị lực lượng Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đi không đúng làn đường, phần đường, dừng, đỗ xe không đúng quy định; chú trọng xử lý tình trạng phương tiện đi sai làn, dừng, đỗ tại nút giao hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn, gây cản trở tầm nhìn và dòng phương tiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường xử phạt nguội tại các tuyến, nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc và những vị trí có nguy cơ mất ATGT. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu.